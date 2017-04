Zoe Saldana a apelat la o mamă surogat

« Alte stiri din categoria Magazin

Actrița americană Zoe Saldana, în vârstă de 38 de ani, a declarat pentru EFE că a recurs la metode alternative pentru a avea al treilea copil. "Dacă lumea nu m-a văzut însărcinată este pentru că nu l-am purtat în pântece", a explicat actrița, într-un interviu acordat cu prilejul promovării filmului „Guardians of the Galaxy Vol. 2”, care va ajunge în mai în cinematografe.

Artista de origine dominicană și portoricană, a asigurat că va aștepta câteva luni pentru a detalia opțiunea pentru care au mizat ea și soțul ei, italianul Marco Perego.

"Așteptăm ca bebelușul să mai crească pentru că au fost alte persoane factorii primordiali pentru a putea avea al treilea copil al nostru, un miracol pentru noi", a mărturisit actrița.

La 18 februarie, Saldańa, protagonista unor serii milionare precum ’Avatar’ și ’Star Trek’, a anunțat pe contul său de Instagram că a venit pe lume cel de-al treilea său copil, pe nume Zen.

Cuplul mai are doi gemeni care vor împlini doi ani în noiembrie. "Este al nostru, nu al lăptarului", a spus ea râzând confirmând că nu au recurs la adopție. "Chiar și așa am fi fost la fel de discreți. Acum are patru luni și are o mică răceală pe care i-a dat-o mama mea", a spus actrița.

Zoe Saldana a promis că atunci când fiul ei va împlini un an va împărtăși publicului experiența sa.

"Este importat pentru alte familii să știe că dacă au nevoie de un imbold pot beneficia de alternative și de ceea ce știința și tehnologiile ne oferă azi pentru a ne putea completa familia. Vrem să împărtășim cu voi experiența noastră, dar trebuie să mai așteptăm puțin", a promis ea.