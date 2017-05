Antonia, sexy după trei naşteri

« Alte stiri din categoria Magazin

Antonia este una dintre cele mai frumoase și sexy artiste de la noi, iar cea mai recentă fotografie de-a ei vine să susțină această informație. Antonia a postat pe contul ei de Instagram o imagine în care apare doar în bikini și-ntr-un maiou simplu, care-i lasă la vedere silueta.

Au trecut doar cinci luni de când l-a adus pe lume pe cel de-al treilea copil al său, însă Antonia și-a recuperat în totalitate silueta. Cea mai recentă fotografie postată pe rețelele de socializare i-a isterizat pe fanii internauți.

Antonia a mărturisit că cel care a ajutat-o să topească kilogramele în plus, dobândite în timpul sarcinii, a fost chiar iubitul ei, artistul Alex Velea. „Principala mea motivație pentru a fi în formă este bărbatul meu. De asemenea, cealaltă este că am trei copii și sunt încă în stare să arăt bine. Trebuie să recunosc că cea de-a treia mea sarcină m-a făcut un pic leneșă, dar faptul că trăiesc cu o persoană dedicată fitness-ului nu mi-a lăsat nicio scuză. Unii dintre voi or să spună că această poză este vulgară, dar o să folosesc asta drept ceva motivant. «Asta sunt eu după cinci luni de când am născut!» Sunt pe drumul meu, iar Alex Velea o să mă ajute să ajung acolo unde vreau să fiu. Îți mulțumesc pentru motivație, dragule! Și tu poți să faci asta!”, a scris vedeta, fostă concurentă la „Uite cine dansează”.

Ei bine, fotografia îndrăzneață, și deloc vulgară, a strâns în doar două ore nenumărate aprecieri și comentarii din partea fanilor internauți.