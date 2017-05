« Alte stiri din categoria Magazin

Într-un proces de divorţ, judecătorul o întreabă pe reclamantă:

- Doamnă, sunteţi sigură de ceea ce cereţi? Doriţi divorţul pentru compatibilitate de caractere? Nu ar putea fi contrariul?

Femeia răspunde:

- Nu, domnule judecător! Este pentru compatibilitate: Mie îmi plac filmele, soţului meu la fel! Îmi place să merg la plajă, şi lui de asemenea! Îmi place să merg la teatru, el la fel! Mie îmi plac bărbaţii, şi lui la fel!

La închisoare:

- Tu cum ai ajuns aici?

- Tinereţe fără experienţă.

- Cum tinereţe, când ai peste 60 de ani?

- Da, dar avocatul meu avea doar 25.

Un tip intră într-un magazin:

- As dori şi eu un gulaş.

Vânzătorul:

- Sunteţi ungur?

Tipul se enervează:

- Şi dacă ceream ştrudel ma întrebai dacă sunt neamţ, dacă ceream mâncare chinezească mă întrebai dacă sunt chinez?

- Aaaa, nu...

- Şi atunci de ce mă întrebi dacă-s ungur, pentru că am cerut gulaş?

- Nu... Pentru că aici e magazin de electronice, de-aia...

Într-un castel medieval, ghidul îi conduce pe turişti pe nişte scări întortocheate, coborînd tot mai jos şi mai jos. Undeva, la capătul labirintului, apare o uşă pe care scrie "Camera de tortură". Intră cu toţii; înăuntru o mulţime de schelete, unele mai noi, altele mai vechi... Turiştii întreabă:

- Ale cui sînt rămăşiţele?

Ghidul răspunde:

- Legenda spune că aici şi-au găsit sfârşitul turiştii care n-au dat bacşiş ghidului... dar asta este doar o legendă...

O femeie intră într-o farmacie şi îi cere farmacistului arsenic.

Farmacistul întreabă:

- Doamnă, la ce vă trebuie arsenicul?

- Vreau să-l omor pe soţul meu!

- Doamnă, nu pot să vă vând arsenic pentru aşa ceva, îmi pare rău, spune farmacistul.

Atunci femeia scotoceşte în poşetă şi scoate o fotografie cu soţul ei care făcea dragoste cu soţia farmacistului.

Acesta se uită la fotografie şi spune:

- Ah, scuzaţi-mă, n-am ştiut că aveţi reţetă.

Un tip foarte timid intră într-un bar şi vede o tânără frumoasă stând la bar. După o oră, în care şi-a adunat tot curajul necesar, se duce în cele din urmă spre ea şi îi spune:

- Te deranjez dacă stăm puţin de vorbă?

Tânăra răspune strigând în gura mare:

- Nu, nu mă culc cu tine diseară!

Toată lumea din bar îşi întoarce privirile către cei doi. Tipul, copleşit de ruşine, se întoarce timid la masa sa. După câteva minute, tânăra se apropie de el, îi zâmbeşte şi îşi cere scuze:

- Îmi cer scuze dacă te-am făcut să te simţi prost. Ştii, eu sunt studentă la psihologie şi studiez cum reacţionează oamenii în situaţii jenante.

La care tipul răspunde în gura mare:

- Cât? 200 de euro??!!

Pe o bancă, în parc, doi îndrăgostiţi se îmbrăţişează.

La un moment dat, lângă ei se aşează un bărbat, care o fixează cu privirea pe femeie. În cele din urmă, partenerul ei nu mai suportă şi izbucneşte:

- N-am mai pomenit atâta obrăznicie!

- Regret, nu vreau să vă deranjez, dar trebuie să-i cer nevestei cheia de la casă!

Trei bărbaţi vorbeau într-un bar despre sex.

Italianul: - Săptămâna trecută, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am uns-o toată cu ulei de măsline, am făcut dragoste pătimaş şi la final ea a gemut pentru cinci minute.

Francezul: - Săptămâna trecută, am făcut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. Am întins frişcă peste tot trupul ei, am făcut dragoste ca nebunii şi la final ea a ţipat pentru 15 minute.

Românul: - Ei bine, săptămâna trecută şi eu am făcut dragoste cu Maria mea. Am dat-o prin untură, am făcut sex şi apoi ea a urlat şase ceasuri.

Uimiţi, italianul şi francezul îl întreabă:

- Ce naiba ai putut să-i faci soţiei de-a ţipat şase ore?

- Mi-am şters mâinile pe draperiile din sufragerie!

Într-o noapte, Ion şi Maria, proaspăt căsătoriţi, stăteau de vorbă:

- Măi, Ioane, spune drept, pe cine ai mai avut înaintea mea?

- Pe Florica.

- Numai pe ea?

- Pe Veta, Maricica, Rozi... bla bla bla.

- Să ştii că sunt geloasă.

- Lasă, mai bine ai fi mulţumită că te-ai calificat în finală.

- Ieri a fost ziua soţiei mele şi i-am făcut o surpriză uriaşă!

- Nu mai spune! Ce cadou i-ai făcut?

- O ciocolată cu lapte!

- Bine, dar asta consideri tu surpriză?

- Sigur că da, ea se aştepta la o rochie!