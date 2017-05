Brad Pitt îşi asumă vina divorţului

« Alte stiri din categoria Magazin

Pentru prima dată de la despărțirea de Angelina Jolie, Brad Pitt a discutat cu ziariștii despre suferința provocată de divorţ.

Brad Pitt a oferit primul interviu și prima ședință foto după despărțirea de Angelina Jolie și a vorbit deschis despre copilăria traumatizantă, dependența de alcool, drumul spre recuperare, depresie și divorț. În discuţia purtată cu ziariştii de la GQ Style că lucrurile acestea l-au făcut să aibă grave probleme cu alcoolul, dar că în prezent urmează o terapie pentru a se recupera.

S-a retras în artă și în special olărit și scupltura. Cu toate acestea, Pitt a recunoscut că viața sa a fost un adevărat dezastru în ultimele șase luni. Și încă nu a trecut complet peste aceste momente grele.

Totul a început în timpul unui zbor spre Los Angeles la bordul unui avion privat, când între Pitt și unul dintre cei șase copii ai săi, Maddox, de 15 ani, a existat o altercație. Acesta este momentul în care viața lui Brad s-a schimbat și a început declinul. Un apel telefonic anonim a fost adresat autorităților, ceea ce a declanșat o investigație a FBI. Cinci zile mai târziu primea un nou șoc – soția sa, Angelina Jolie, depunea actele de divorț. De atunci lumea actorului s-a prăbușit – a rămas fără soție și i-a fost interzis să-și vadă copiii.

Se pare că despărțirea de Jolie a lăsat urme adânci în sufletul actorului, care, deși admiră munca fostei soții, aproape că nici nu-i mai poate pronunța numele. O singură dată de-a lugnul interviului a vorbit despre ea, în legătură cu filmul pe care aceasta l-a făcut în Cambodgia și a numit-o „Angie”.

„Puteam băga sub masă un rus cu vodca lui cu tot”

Se învinuiește pentru decizia Angelinei de a intenta divorțul în 2016. „Adesea spunem lucruri greșite, adesea suntem în locul și la momentul nepotrivit… Încerc să fac lucrurile mai bine”, a mărturisit Brad. Dacă unii oameni numesc această depresie o criză a vârstei mijlocii, pentru Pitt sigur a fost ceva mai mult: „Nu, nu e asta. Eu văd o criză a vârstei mijlocii ca pe o teamă de a deveni bătrân și de a muri”. A negat că asta ar fi o criză la 53 de ani, dar a admis că s-a retras în droguri și alcool. „Am renunțat la tot, mai puțin la băutură, atunci când am decis să-mi întemeiez o familie. Dar anul trecut lucrurile au scăpat de sub control. Am început să beau prea mult. A devenit o problemă”, a mărturisit Brad, povestind despre vremurile în care bea până nu mai putea: „Cred că puteam băga sub masă un rus cu vodca lui cu tot. Eram un profesionist. Eram bun. Acum sunt foarte fericit că a trecut o jumătate de an, o perioadă amară, dar am revenit din nou la viață. Cred că face parte din provocarea umană: fie negi toată viața, fie admiți și evoluezi.”

Actorul luptă pentru familie

Actorul a făcut dezvăluiri și legate de lucrurile care l-au ajutat să renunțe la alcool, înlocuind băuturile bahice cu suc de afine. Brad este oarecum resemnat cu ceea ce i s-a întâmplat, deși recunoaște că schimbările bruște sunt oribile și i-au dereglat viața: „Fac parte din mine, nu pot nega asta. De fapt, trebuie să le accept, să mă confrunt cu problemele și să am grijă să nu se mai repete. Pentru mine fiecare greșeală a fost un pas către epifanie, un fel de bucurie. Evitarea durerii este o adevărată greșeală. E fix acel lucru care ne modelează, care face din lume un loc mai bun. Asta ne face mai buni.”

Rolul său de tată s-a schimbat de când s-a despărțit de mama copiilor săi, însă declară că cei șase copii sunt cei mai importanți pentru el. „Mă îngrijorez mai mult în legătură cu situația actuală a copiilor mei și cu imaginea lor despre mine. Familia este pe primul loc. Copiii sunt atât de delicați. Ei rețin totul. Au nevoie de ajutor și de explicații. Trebuie să fie ascultați. Vreau să fac lucrurile și mai bine în această privință, pentru ei”, a adăugat Brad Pitt.