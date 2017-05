Manea Mănescu sau politica linguşelii

« Alte stiri din categoria Magazin

Ministru de Finanţe, membru al Academiei Române şi prim-ministru timp de cinci ani, Manea Mănescu a strâns mâna multora dintre puternicii lumii, dar a sărutat una singură. Până la urmă, bărbatul şi-a construit o întreagă carieră prin abilitatea de a se prosterna eficient.

Manea Mănescu s-a născut în oraşul Brăila, la 9 august 1916, în familia unor simpatizanţi comunişti. Tatăl, Constantin Mănescu, era muncitor cazangiu, iar mama, Păuna Mănescu – casnică. După instaurarea comunismului, nea Costică va ajunge director al societăţii „Export-Petrol“ din Ploieşti, deputat în Marea Adunare Naţională, şi membru în comitetul regional de partid Ploieşti, iar mama – activistă în Uniunea Democrată a Femeilor din România, filiala Ploieşti

Familia Mănescu e departe de-a fi înstărită. Iar povestea bărbatului, redată într-o autobiografie de partid, e sfâşietoare: „Nu aş putea trece peste un fapt chiar când trebuie să fac o autobiografie succintă. Era într-o iarnă grea din 1922/23, tata era închis, mama noastră nu mai avea lemne cu care să ne mai încălzească pe noi cei patru copii ai ei – şi după ce pusese pe foc şi scaunele din casă, masa, copaia şi alt mobilier casnic – când am început să plângem, de frig, patru guri de copii, ea – mama – pe ascuns a băgat o lumânare în sobă şi deschizând apoi numai puţintel uşa sobei, ca să putem vedea din patul unde stăteam zgribuliţi, înveliţi în ţoale, flacăra aprinsă, ne spunea: «Uite, dragii mamei, v-am făcut foc», iar pe sobă a pus un ceaun cu apă în care pusese trei pietre rotunde şi ne amăgea că sunt cartofi puşi la fiert, pentru ca să ne dea să mâncăm. Aveam peste şase ani când se întâmplau aceste lucruri. Am făcut evocarea acestui fragment din viaţa mea pentru a arăta că deşi azi sunt intelectual am trăit cu familia o viaţă de proletar“.

Ascensiune începută după o întâlnire cu Gheorghiu Dej

Manea Mănescu a absolvit şcoala primară (în Moreni, Prahova, 1923-1928), şi liceul (Liceul Comercial din Ploieşti, 1928-1935). Începând cu 1932, participă la acţiuni ale tineretului comunist, iar în 1933 chiar conduce un protest în liceu pentru îmbunătăţirea mesei şi a tratamentului. Drept pedeapsă, adolescentul e dat afară din internat, iar ultimul an de şcoală îl face în particular, cu bani din salariul de funcţionar la Rafinăria „Dacia Română“. Merge la cursurile seminarului pedagogic Bucureşti (noiembrie 1941-martie 1942) şi face studii doctorale (1940-1943). „Teza nu am putut s-o susţin, fiind arestat în toamna anului 1943“, spune Mănescu într-o autobiografie de partid.

În aprilie 1948, Manea Mănescu ajunge în faţa conducătorului unic al Partidului Muncitoresc Român, Gheorghe Gheorghiu-Dej. E momentul în care i se decide destinul. După întâlnire, devine referent principal al Consiliului de Stat al Planificării şi conferenţiar la Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare. Obţine şi postul de lector la şcolile de partid din Sectorul PMR Învăţământ. În martie 1951, bărbatul e numit director general al Direcţiei Centrale de Statistică, ataşat Consiliului de Miniştri, iar în 1954, devine ministru de Finanţe. Ulterior e retrogradat.

Diplomele lui Ceauşescu, girate de Mănescu

Începutul anului 1965 îl aduce pe Mănescu din nou în prim-planul vieţii politice: e numit şef al Secţiei Ştiinţă şi Artă a CC al PCR. Ascensiunea lui se datorează, de fapt, relaţiei privilegiate pe care o avea cu Nicolae Ceauşescu, noul conducător al României.

Printre calităţile deosebite ale lui Mănescu era aceea că se îngrijise de diplomele dictatorului – el girase şi aşa-zisa lucrare de licenţă cu titlul „Unele probleme ale dezvoltării industriale în România în secolul al XIX-lea“, lucrare care-i va aduce lui Ceauşescu titlul de preşedinte de onoare al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a RSR (înfiinţată în 1970).

Mănescu nu-şi neglijează însă nici curriculumul academic, înființând Facultatea de Calcul Economic şi Cibernetică Economică.

Simbolul obedienţei în ceauşism

În 1974, Manea Mănescu este numit în cea mai înaltă funcţie din cariera sa: prim-ministru al României, în locul lui Ion Gheorghe Maurer. Mandatul de cinci ani al lui Manea Mănescu a coincis cu perioada cel mai puţin înnorată a dictaturii comuniste din România, perioadă în care românii îşi puneau speranţele în viziunea de posibil reformator a lui Nicolae Ceauşescu. În noul fotoliu, Mănescu s-a afirmat, în primul rând, ca un simbol al obedienţei. Vladimir Tismăneanu scrie, în „Efigii ale unui coşmar istoric“: „Au rămas de pomină prosternările lui Manea Mănescu în faţa «mult iubitei tovarăşe», discursurile de o infinită slugărnicie, articolele şi cuvântările în care Ceauşescu era proslăvit fără urmă de jenă. Numirea sa a marcat, însă, preluarea întregii puteri de dătre Ceaușescu, funcția sa nemaifiind de „preşedinte al Consiliului de Miniştri“, ci de „prim-ministru“.

Manea Mănescu a fost un adevărat savant al panegiricelor lacrimogene, el fiind cel care propunea la congres realegerea lui Ceauşescu. Propunerea lui Manea Mănescu de la ultimul congres al PCR vine într-o perioadă de transformări politice aproape violente în toată Europa. Chiar şi cu o lună înaintea Revoluţiei din decembrie, Manea Mănescu, încă vicepreşedinte al Consiliului de Stat, îi spune, cu afect, dictatorului: „Aţi intrat în istoria românilor ca un exemplu de muncă rodnică, pentru măreţia patriei“, arată disidentul Şerban Orescu în volumul „Ceauşismul – România între anii 1965 şi 1989“.

Despărțire ca în filmele cu mafioți

În tumultul revoluţionar pe care îl aduce sfârşitul lui decembrie, Mănescu îi promite dictatorului: „Vom lupta până la ultima picătură“.

Bărbatul se ţine de cuvânt până la final: pe 22 decembrie, la ora 12.08, urcă alături de Nicolae şi Elena Ceauşescu în elicopterul care decolează de pe clădirea CC al PCR. Se opreşte însă la Snagov, odată cu prima escală, pentru că greutatea echipajului era peste cea admisă, iar pilotul reuşea cu greu să manevreze aparatul. Înainte ca elicopterul să decoleze din nou, Mănescu se remarcă într-o ultimă scenă desprinsă parcă din teatrul romantic de secol XVIII: după ce-şi ia rămas bun de la Nicolae Ceauşescu, îi sărută mâinile. În scurt timp, bărbatul e capturat de revoluţionari, adus apoi în comuna Deveselu (lângă oraşul Caracal), la Regimentul de aviaţie (astăzi, bază militară NATO) şi ţinut acolo, în regim de arest, până la 31 decembrie.

În doar o săptămână, este judecat pentru infracţiunea de genocid, într-un proces mai mult decât îndoielnic și condamnat la închisoare pe viață, deși nu participase la reprimarea Revoluţiei. La recurs, Mănescu primeşte 10 ani de puşcărie

E eliberat, însă, după trei ani, fiind foarte bolnav. În 1993 şi în 1994, figurează pe lista colaboratorilor de la săptămânalul „Totuşi, iubirea“, condus de poetul tuturor, Adrian Păunescu. Pe 28 februarie 2009, Mănescu se stinge. Avea 93 de ani.