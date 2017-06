MatematicianÄƒ din Oradea, Miss Balkana

« Alte stiri din categoria Magazin

Orădeanca Denisa Hodișan, absolventă a Facultății de Matematică, a câștigat, în weekend, la Belgrad, titlul "Miss Balkana 2017", la ediția jubiliară 30 a acestui concurs.

Mult râvnita eșarfă "Miss Balkana 2017" i-a fost oferită Denisei împreună cu o coroniță de pietre prețioase, un inel cu diamant și un tablou al unui pictor sârb foarte apreciat.

În urma concursului, Denisa Hodișan va reprezenta zona balcanică în anul 2017, până la viitoarea ediție, timp în care va participa la numeroase activități organizate în regiune.

Tânăra de 23 de ani a concurat alături de alte nouă modele din țările regiunii balcanice. La o înălțime de 1,72 metri, ea cântărește puțin peste 50 de kilograme și are o siluetă perfectă ce se încadrează în dimensiunile etalon ale unui model, 90-60-90.

"Eu am avut numărul 10. Concursul s-a derulat timp de trei zile, unde am avut de prezentat trei ținute și de trecut alte două probe de interviu. La întrebarea «De ce eu?» (să câștig acest titlu, n.r.) am spus că «Balcanii sunt un ținut magic și aș fi foarte mândră să reprezint această minunată parte a lumii». A fost foarte emoționant", a declarat Denisa Hodișan.

Mâhnirea tinerei a fost că România nu s-a implicat deloc în susţinerea ei.