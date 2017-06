« Alte stiri din categoria Magazin

- Tata, cum am am apărut eu pe lume?

- Fiule, cred că într-o zi tot ai să afli! Păi, eu şi cu maică-ta am intrat, într-o zi, într-o cameră de chat a Yahoo-ului. Am aranjat apoi o întâlnire via e-mail cu maică-ta şi ne-am întâlnit într-un internet cafe virtual. Ne-am strecurat într-o cameră privată, unde maică-ta a fost de acord cu un download din hard-ul meu. Imediat ce eram gata de upload, am descoperit că niciunul dintre noi nu folosise firewall-ul şi, fiindcă deja era prea târziu să dăm delete, nouă luni mai târziu a apărut un mic popup binecuvântat care a ţipat din toţi rărunchii: You`ve got m@le!

Doi tineri scoţieni, aflaţi la plimbare cu copilul în cărucior, intră într-un magazin şi lasă căruciorul afară.

Când ies, femeia exclamă:

- Vai de mine, acesta nu este copilul nostru!

- Taci, spune bărbatul, să nu te audă cineva … căruciorul acesta este mult mai scump!!!

Un părinte intră într-un restaurant, se aşează la masă, cheamă ospătarul şi îl întreabă:

- Fiule, balenă aveţi?

- Nu, părinte.

- Caşalot aveţi?

- Nu, părinte.

- Rechin aveţi?

- Nu, părinte.

- Atunci dă-mi o costiţă de porc afumată şi Dumnezeu mi-e martor că am vrut să mănânc peşte.

Două blonde în parc:

- Fată, văd că eşti gravidă!

- Da....

- Şi al cui e copilul?

- Al meu...

- Nu, fatăăă. Mă refeream cu cine l-ai făcut?

- Încă nu m-am decis! :)))

- Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?

- Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot...

- Şi ai căzut?

- Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine...

- Aşa, şi ce legătură are asta cu vânătaia?

- Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!

Un botanist se rătăceşte prin pădurile Africii. Până la urmă, dă de nişte sălbatici, negri, care-l primesc în tribul lor. După un timp, se naşte un copil alb. Toţi negroteii îl privesc acuzator.

Vine la el şeful tribului şi-i spune:

- Uite ce e, s-a născut copilul asta, e vina ta, trebuie să te sacrificăm.

Botanistul încearcă să-l aburească:

- Stai, măi frate, nu e neapărat vina mea. Uite, îţi dau un exemplu. Vezi tu turma aia de capre de acolo?... Vezi, sunt toate albe, dar e şi una neagră printre ele. Acolo cum s-a putut?

Şeful stă puţin şi se gândeşte:

- Bine. Facem aşa: nici eu nu mai zic nimic de copil, nici tu nu spui nimănui de capra aia.

Şeful pompierilor intră în clădire, încet, relaxat, cu mâinile în buzunare, fredonând uşor o melodie veselă:

- Băieti, echipaţi-vă încet, încet, sistematic, spălati maşina cu foarte multă grijă, să arate ca nouă. Atenţie la toate detaliile! Să fiţi prezentabili şi îngrijiţi. Luaţi ceva apa, nu multă, faceţi-vă siesta şi apoi mergeţi la incendiu cu grijă, fără să aveţi viteză mare, fără să stârniţi praful, fiţi atenţi la stopuri, la trafic, la tot... Arde clădirea guvernului de ceva vreme şi ăia sunt blocaţi cu toţii înăuntru.

În cabinetul unui doctor, intră o femeie care suferise o operație ușoară.

Femeia era însoțită de soțul ei care era foarte grijuliu.

Doctorul o examinează pe femeie și la final le spune:

- Este nevoie de șapte zile de repaos. În această perioadă nu trebuie să faceți sex.

Femeia îi mulțumește doctorului pentru tratament și îi spune bărbatului:

- Ai auzit, dragule? Fără sex o săptămână.

Bărbatul foarte relaxat:

- Eu am auzit, dar sigur se referea la tine, nu la mine!

La tribunal, soţul îi spune judecătorului:

- Intru în casă şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat, geamul deschis. Mă uit pe geam şi văd pe unul în chiloţi, alergând. Iau noptieră şi arunc după el.

Soţia:

- Era cald. M-am dezbrăcat, am deschis geamul, văd cum intră dobitocul ăsta pe uşă şi fără să zică ceva, aruncă cu noptiera pe geam.

Victima:

- Eu sunt sportiv. Alerg în fiecare zi pe acel traseu. Întorc capul şi văd cum zboară o noptieră spre mine...

Martorul:

- Eu nici nu ştiu ce caut aici!!! Stăteam liniştit în noptieră...

Trei tipi, un american, un neamţ şi un român, se ciocnesc cu maşinile într-o intersecţie. Americanul spune:

- Vai Fordul meu, economiile mele pe trei luni s-au dus pe apa sâmbetei...

Neamţul:

- Vai Mercedesul meu, economiile mele pe şase luni s-au dus pe apa sâmbetei...

Românul:

- Vai Dacia mea, s-au dus economiile mele de-o viaţă.

Ceilalţi doi:

- Şi cine naiba te-a pus să-ţi cumperi maşină aşa scumpă???