Kim Kardashian a angajat o mamă-surogat

« Alte stiri din categoria Magazin

Familia starletei Kim Kardashian și a rapperului Kanye West ar putea în curând să se mărească, a anunțat presa americană, potrivit căreia celebrul cuplu a angajat o mamă-surogat pentru a naște al treilea copil al lor, după ce medicii au sfătuit-o pe vedeta de reality-show să evite o nouă sarcină, care ar fi prezentat un risc prea mare pentru starea ei de sănătate, informează Reuters.

Revista People și E! News, citând surse rămase neidentificate, au anunțat că soții Kardashian-West au angajat o mamă-surogat, în timp ce site-ul TMZ.com afirmă că cele două vedete americane îi vor plăti acelei femei suma de 113.000 de dolari pentru a le naște copilul.

Deocamdată nu se știe dacă mama-surogat este deja însărcinată cu al treilea copil al cuplului Kardashian-West. Agentul de presă al starletei Kim Kardashian nu a răspuns solicitărilor transmise de jurnaliștii americani care doreau să obțină o reacție din partea lui pe această temă.

Kim Kardashian, în vârstă de 36 de ani, are doi copii cu rapperul Kanye West și a vorbit deschis, adeseori, în emisiunea de tip reality-show "Keeping Up With The Kardashians" despre problemele medicale cu care s-a confruntat în timp ce era însărcinată cu fiica sa North, născută în 2013, și cu fiul ei Saint, născut în 2015.

Într-un episod recent al acestei emisiuni TV, Kim Kardashian a spus că analizează posibilitatea de a angaja o mamă-surogat pentru următorii copii pe care ar putea să îi aibă cu rapperul Kanye West.

Informația — deocamdată neconfirmată — despre sarcina-surogat a fost dezvăluită după un an destul de dificil pentru cuplul Kardashian-West.

Starleta americană a fost victima unui jaf armat comis la Paris în octombrie 2016, în urma căruia hoții au furat bijuterii ale vedetei valorând câteva milioane de dolari. După acel incident, Kim Kardashian și-a întărit măsurile de securitate și a renunțat pentru o perioadă la toate angajamentele sale publice și la publicarea de mesaje pe rețelele de socializare.

La sfârșitul anului trecut, Kanye West și-a anulat un turneu programat în luna decembrie și a fost spitalizat în urma unui episod de depresie.

În ultimele lunii, cuplul a ales să aibă o prezență "mai modestă" pe rețelele de socializare, în cadrul unui plan de lifestyle ce îi permite lui Kim Kardashian să publice totuși, ocazional, informații discrete despre viața ei de familie.