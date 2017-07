Şi grăsimile bune pot fi periculoase

« Alte stiri din categoria Magazin

Studiu

Consumul nelimitat al așa-numitelor "grăsimi bune", precum cele care se regăsesc în uleiul de măsline și avocado, poate declanșa apariția bolii ficatului gras, un factor de risc pentru tulburări metabolice precum diabetul de tip 2 și hipertensiunea, indică un studiu realizat recent pe șoareci, citat de Xinhua.

"Există de ceva vreme în acest domeniu convingerea potrivit căreia grăsimea saturată este dăunătoare pentru ficat", a declarat Caroline C. Duwaerts, specialistă la "Liver Center", în cadrul Universității San Francisco din California (UCSF), autoarea principală a cercetării publicată în "Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology".

Duwaerts și colegii săi au studiat rolul diferiților nutrienți în dezvoltarea bolii ficatului gras.

Oamenii de știință au asociat o grăsime, saturată sau mononesaturată, cu un carbohidrat — zaharoză sau amidon, pentru a obține patru tipuri de diete bogate în calorii. Acestea erau alcătuite din circa 40% carbohidrați, 40% grăsimi și 20% proteine, un raport asemănător cu alimentația comună din Statele Unite.

Fiecare tip de dietă experimentală a fost administrat câte unui grup alcătuit din zece șoareci, timp de șase luni, rezultatele fiind comparate cu cele înregistrate la animalele care au primit hrană normală pentru rozătoare, care este mult mai săracă în grăsimi.

În urma studiului, toți șoarecii care au beneficiat de dietele experimentale și au putut mânca atât cât au dorit au devenit obezi și au dezvoltat, într-o anumită măsură, boala ficatului gras.

Spre surprinderea oamenilor de știință, șoarecii care au primit dieta pe bază de amidon cu grăsimi mononesaturate a prezentat cel mai grav risc de boală, acumulând 40% mai multă grăsime în ficat decât rozătoarele din celelalte trei grupuri.