Iris se destramă cu scandal

După o perioadă de tranziţie şi incertitudine, „floarea rock-ului românesc” rămâne fără petale. Trei dintre membri şi-au anunţat plecarea.

Cristi Minculescu pleacă din nou din Iris, de acestă dată definitiv, și, mai mult, îi ia cu el şi pe Valter Popa și Doru Borobeică. Practic, Nelu Dumitrescu va rămâne cu titulatura, cu Relu Marin și cu un solist nou, Costi Sandu, zis și ”Damigeană”(ex-Direcția 5, Krypton, Metrock, Act).

Tot Nelu Dumitrescu speră să-l convingă pe Ion ”Nuțu” Olteanu, alături de care a înființat Iris în 1976, să se repatrieze din Suedia și să reintre în grup. Unde mai pui că „noul Iris” are gata şi un nou album – de fapt, un material discografic care este gata de cel puțin patru ani, dar a căruit lansare a fost amânată din cauza instabilității trupei.

Iris a fost fondat în 1976 de Nelu Dumitrescu, Nuțu Olteanu și Emil Lechițeanu. Doru Borobeică a fost cooptat în 1984, iar Valter Popa în 1986.

Cristi Minculescu s-a alăturat grupului în 1980 şi nu e la prima „evadare” din Iris. În 2012, el s-a retras, dezamăgit că foştii colegi nu i-au înţeles problemele de sănătate, implicit ”ritmul” său fizic atenuat, în perioada de refacere de după operaţia de transplant de ficat suferită. Iar în 2013, în Germania, a format alături de Nuţu Olteanu, fostul său coleg din Iris, trupa Cristi Minculescu & Nuțu Olteanu Super Grup.

Între timp, cei de la Iris au încercat să performeze cu alt solist, mai întâi cu Rafael Ciubotaru, apoi cu Tony Șeicărescu. Apoi, după aşa-zisa împăcare, au continuat în formula clasică, cu Cristi Minculescu la microfonul principal. Acum, însă, au ajuns în acelaşi punct.

”Eu m-am tratat de cancer timp de şapte luni. După ce am venit din spital, mi-au întors spatele. Aşa se întâmplă de un an. În timpul ăsta, el (Cristi Minculescu, n.r.) i-a convins pe ceilalţi doi, Valter Popa şi Doru Borobeică, să îşi facă drumul lor. Eu o sa rămân cu Relu Marin. M-am zbătut toată viaţa şi am încercat. L-am primit cu braţele deschise înapoi, în condiţiile date de el – Cristi Minculescu & Iris -, dar să faci aşa ceva… Colegii, presa şi oamenii apropiaţi au dorit să fim din nou împreună. Mereu au fost probleme, dar asta se întâmplă peste tot şi se rezolvă. Acum el a făcut pasul ăsta. El a creat dezbinare în trupă. Iris merge mai departe. Vom lansa şi piese noi – pentru că tot el nu a vrut în perioada asta să compună. În septembrie vom lansa un single, iar la anul vom sărbători 40 de ani, pentru că, de ce să nu spun, nu a avut chef să se implice anul ăsta, când se împlineau”, a declarat Nelu Dumitrescu.