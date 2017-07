Nicolae Pleşiţă, securistul care a angajat terorişti

« Alte stiri din categoria Magazin

Generalul de Securitate Nicolae Pleşiţă a fost mâna cu ajutorul căreia Ceauşescu a încercat să scape de dizidenţii din ţară şi din străinătate.

Nicolae Pleşiţă, general de Securitate cu peste 30 de ani de experienţă, a ajuns la conducerea Centrului de Informaţii Externe (CIE) al Securităţii în 1980, la doi ani de la dezertarea generalului Ion Mihai Pacepa. Între momentul plecării fostului confident al cuplului dictatorial şi numirea lui Pleşiţă, aparatul fusese curăţat de orice potenţial parazit, orice infiltrat cu interese antinaţionale, anticomuniste, anticeauşiste. Până atunci Pleşiţă fusese comandantul Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de la Băneasa.

De-acum, bărbatul are o responsabilitate fundamentală în logica represiunii ceauşiste: coordonarea activităţilor de intimidare sau suprimare a criticilor regimului din străinătate. Pentru astfel de afaceri murdare, Pleşiţă ştie pe cine se poate bizui: Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos Şacalul, unul dintre cei mai vânaţi terorişti ai momentului. Teroristul era deja în relaţii de prietenie cu statul român – Securitatea voia să-l folosească pentru eliminarea lui Ion Mihai Pacepa. Generalul Pleşiţă e însă determinat să abandoneze această idee, de frica represaliilor internaţionale. Se pare că în octombrie 1980, în timpul unei vizite la Bucureşti, adjunctul secretarului de stat Robert Berry, l-ar fi avertizat pe Ştefan Andrei, ministrul de Externe al României, că SUA ştiau că România plătise un comando arab condus de Carlos Şacalul să-l lichideze pe Pacepa. Misiunea a fost anulată deşi în conturile lui Carlos Şacalul intraseră deja 400.000 de dolari, după cum arată jurnalistul John Follain în „Jackal: The Complete Story of the Legendary Terrorist Carlos the Jackal“.

Şacalul împotriva Europei libere

Deşi afacerea Pacepa îl exclude pe Carlos din ecuaţie, Pleşiţă nu renunţă la relaţia cu teroristul internaţional. În perioada august 1980-ianuarie 1981, legendarul asasin de origine venezueleană vine de cel puţin nouă ori în România. Se întâlneşte în repetate rânduri cu Pleşiţă şi primeşte de la CIE o cantitate impresionantă de armament şi explozibil şi acte de identitate englezeşti, austriece, braziliene, elveţiene, franţuzeşti, italieneşti, vest-germane şi un paşaport israelian. Aceasta era, de fapt, pregătirea pentru o misiune istorică: eliminarea jurnaliştilor de la Radio Europa Liberă. Nota de plată: un milion de dolari.

Bombe ajunse la dizidenţi

Înarmat şi acoperit de ofiţerii de la Bucureşti, Şacalul trece la acţiune. La 3 februarie 1981, disidentul Paul Goma primeşte la Paris un colet-capcană cu bombă. „Bărbosul“ e însă circumspect şi nu deschide pachetul. Prudenţa inspirată îi salvează viaţa. Pentru dezamorsarea bombei e chemat Serviciul Francez de Deminare al Direcţiei de Supraveghere Teritorială (DST), iar şeful său e rănit în timpul dezamorsării. În aceeaşi zi, Nicolae Penescu, fost ministru al Internelor în Guvernul Constantin Sănătescu şi figură cunoscută a emigraţiei române, primeşte acasă un pachet al cărui conţinut declarat era o carte: „Memoriile lui Nikita Hruşciov“ în limba spaniolă. În realitate, pachetul e o încărcătură explozivă, trimisă de Carlos Şacalul la cerinţa lui Nicolae Pleşiţă. Explozia îl răneşte grav pe Nicolae Penescu, acesta murind câteva luni mai târziu. Ultimul colet trimis unui membru al emigraţiei române, la 4 februarie 1981, e destinat lui Şerban Orescu, preşedintele Cercului Democrat al Românilor din Germania, colaborator şi viitor angajat la Secţia Română a postului Radio Europa liberă. Coletul explodează şi-l răneşte pe bărbat. 17 zile mai târziu, la 21 februarie 1981, o bombă aruncă în aer departamentul cehoslovac al Europei libere de la München. Ţinta era redacţia română, dar teroriştii calculaseră greşit poziţionarea românilor în clădire. Oricum, trei persoane sunt rănite, explozia provocând orbirea uneia dintre ele. Întrebat în ianuarie 2004, într-o emisiune la OTV, pe cine voia să omoare CIE atunci, Pleşiţă a dat un răspuns care l-a lăsat fără cuvinte pe moderator: „Pe toţi. Îmi pare rău că nu am reuşit să-i omorâm pe toţi“.

Maşina-capcană de la Geneva

Atentatul de la Europa Liberă nu e ultimul caz de care trebuie să se ocupe Carlos Şacalul la cererea lui Pleşiţă. În ianuarie 1982, gruparea teroristului încearcă anihilarea spionului CIE Ion Şerban, cel care fugise de câţiva ani în Elveţia. O bombă este amplasată sub maşina fostului spion, parcată lângă Hotelul Beau-Risage din Geneva. Misiunea eşuează din nou, explozia nu e urmată de pierderi umane, însă mesajul regimului de la Bucureşti e înţeles de Şerban.

Un moment dificil al carierei lui Pleşiţă la şefia CIE e reprezentat de „Afacerea Haiducu-Tănase“ din 1982. Un agent „ilegal“ al CIE, decorat şi avansat în grad anterior de conducerea Securităţii de la Bucureşti, apare în faţa presei franceze, unde denunţă faptul că statul român i-a însărcinat misiunea de a-i asasina pe intelectualii Paul Goma şi Virgil Tănase la Paris. Începe un adevărat scandal în mediul occidental, care acuză statul român că se ocupă de acţiuni de eliminare a opozanţilor din Vest. Ceauşescu primeşte critici pe canale diplomatice din partea preşedintelui François Mitterand. În plus, tensiuni apar şi între CIE şi serviciul de informaţii francez, DST. Nicolae Pleşiţă supravieţuieşte scandalului, fiind menţinut la conducerea CIE încă doi ani, până la 26 noiembrie 1984. La 1 decembrie e numit comandant al Şcolii Militare de Perfecţionare a Cadrelor de Securitate de la Grădiştea. Nu mai are acces la informaţiile de altădată. Are însă o viaţă liniştită.

Chemat la judecată de elveţieni

Cu o lună înainte de Revoluţie, organizaţia de bază a PCR a şcolii de la Grădiştea îl recomandă pe Nicolae Pleşiţă pentru a fi ales în Comitetul Central (CC) al PCR la al XIV-lea Congres. Propunerea este, însă, respinsă. Revoluţia din 1989 îl găseşte tot la Grădiştea, în compania unora dintre ofiţerii săi. „Noaptea ne-au tăiat legăturile telefonice de la Grădiştea. Imediat am dat drumul la staţie şi interceptam comunicaţiile“, rememorează momentul Pleşiţă în 2011, ăn volumul „Ochii şi urechile poporului“. Spre deosebire de alţi nomenclaturişti de vârf ai ceauşismului românesc, Nicolae Pleşiţă nu e folosit de prima conducere democrată a ţării, dar nici nu e târât prin tribunale. Emanaţii Revoluţiei îl trec pe Pleşiţă în rezervă şi-l pensionează forţat. La jumătatea anilor ’90, Pleşiţă ajunge în faţa procurorului general al Elveţiei, Carla del Ponte, care ancheta încercarea de asasinare la Geneva a fostului spion român Ion Şerban şi în care Pleşiţă era implicat. În calitate de martor, nu de suspect. Fostul securist păstrează însă secretul profesional: nu vorbeşte deloc despre legăturile României cu gruparea teroristă condusă de Carlos Şacalul.

În 1997, procurorul-general al României, Dan Voinea, îi deschide un dosar penal „pentru săvârşirea infracţiunilor de omor calificat şi omor deosebit de grav şi infracţiunea de distrugere a unor obiective şi tentativă la această infracţiune“. E vizată legătura lui Pleşiţă în cadrul colaborării dintre Carlos şi Securitate. Dosarul e închis, însă, în martie 2009. Fostul general de Securitate va putea să se bucure în continuare de pensia sa de 6.500 de lei. La 28 septembrie 2009, fostul general de Securitate s-a stins din viaţă la Căminul „Teodora“ din Cluj, un cămin privat.