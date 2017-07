"Dirty Dancing" periculos

« Alte stiri din categoria Magazin

Doi tineri britanici şi-au pierdut cunoştinţa după ce au repetat o figură de dans celebră din filmul „Dirty Dancing” (1987), pe care intenţionau să o realizeze la petrecerea organizată cu ocazia nunţii lor, informează BBC.

Sharon Price (52 de ani) şi logodnicul ei, Andy Price (51 de ani) au încercat să recreeze secvenţa de dans finală din filmul „Dirty Dancing” în grădina unui bar din Weston-super-Mare, o localitate din comitatul Somerset. „Am suferit o contuzie. Am leşinat. M-am trezit cu un guler cervical şi a trebuit să fac o tomografie. Ne aflam la nouă metri unul de altul, Sharon alerga spre mine, am prins-o de coapse pentru a o ridica în aer, iar următorul lucru pe care mi-l amintesc este că am căzut amândoi”, a spus Andy Price. Nici mireasa nu-şi aduce aminte ceea ce s-a întâmplat.

Cei doi logodnici au fost externaţi după şase ore.

„Dirty Dancing” a devenit un subiect la mare modă pe Twitter după ce vestea despre păţania cuplului britanic s-a răspândit în presa internaţională. Această comedie romantică din 1987, în care rolurile principale au fost interpretate de Patrick Swayze şi Jennifer Grey, este unul dintre filmele preferate ale lui Sharon Price.

„L-am văzut de mai multe ori, iar eu şi fiica mea l-am revăzut de multe ori. Ne-am gândit că figura noastră de dans va fi ceva special. Toţi aleg dansuri lente la nuntă, dar noi ne-am zis că ar fi bine să accelerăm lucrurile puţin”, a spus ea.

Cei doi miri, care au din întâmplare acelaşi nume de familie, au spus că vor trebui să aleagă un alt prim dans pentru nunta lor.