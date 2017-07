"Despacito", interzisă în Malaezia

« Alte stiri din categoria Magazin

Malaezia a interzis difuzarea cântecului „Despacito” la posturile sale publice de radio şi televiziune, pentru că versurile piesei ar fi „obscene”, informează Reuters.

Anunţul referitor la această interdicţie a fost făcut pe Radio Televisyen Malaysia (RTM) de Salleh Said Keruak, ministrul pentru Comunicaţii şi Multimedia, însă cântecul poate fi difuzat în continuare de posturile private şi pe platformele online din această ţară asiatică.

Ministrul a dezvăluit pentru Reuters că decizia de a interzice difuzarea cântecului „Despacito” la posturile publice de radio şi televiziune a fost luată în urma primirii unui număr mare de plângeri expediate de public. Organizaţia de femei a unui partid politic islamist din Malaezia, Amanah, a cerut interzicerea piesei din cauza „versurilor obscene”. „Văd în acest lucru o chestiune serioasă, deoarece piesa este cântată de tineri care nu înţeleg sensul cuvintelor”, a declarat Atriza Umar, preşedinta pentru artă şi cultură a organizaţiei pentru femei Awan a partidului Amanah.

Malaysia a blocat recent şi lansarea unor filme produse la Hollywood pe care le-a considerat ofensatoare pentru valorile sale religioase. Astfel, lansarea unui film al companiei Walt Disney, „Beauty and the Beast”, a fost amânată în acest an după ce o comisie de cenzori a luat decizia de a tăia din film „o scenă gay”.

Single-ul „Despacito”, lansat în luna ianuarie de în limba spaniolă de cântăreţul portorican Luis Fonsi şi rapperul Daddy Yankee, iar apoi şi într-o versiune remixată cu Justin Bieber, a dominat posturile de radio din lumea întreagă în ultimele luni şi a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din 35 de ţări.

„Despacito” a devenit cel mai reprodus cântec din istorie pe platformele de streaming, potrivit datelor oferite de casa de discuri Universal.