Hit-uri cu versuri de copii

« Alte stiri din categoria Magazin

Versurile din cântecele de succes lansate în ultimii 10 ani corespund unui nivel lexical mediu asociat elevilor de clasa a II-a.

Părinţii care se lamentează ascultând cântecele adorate de copiii lor au probabil dreptate, afirmă autorii unui studiu realizat recent în Statele Unite ale Americii, informează fr.news.yahoo.com. Pasionaţi de muzică, cercetătorii americani au analizat versurile din 225 de cântece care au ocupat primul loc în topul Billboard din Statele Unite din 2005 până în prezent, utilizând teste standard de determinare a nivelului lexical.

Rezultatele au arătat că acele piese de succes aveau un nivel lexical corespunzător celui al elevilor de clasa a II-a (copii în vârstă de opt-nouă ani). În plus, acest nivel lexical mediu a urmat o traiectorie descendentă în ultimii 10 ani.

Country, cele mai complexe versuri

Genul muzical country cuprinde versurile cu cel mai mare grad de complexitate lexicală, cu un scor de 3,3, urmat de genurile pop şi rock (ambele cu un scor mediu de 2,9), în timp ce la polul opus se află stilurile R&B şi hip-hop (scor 2,6). Scorul mai bun obţinut de piesele country se explică şi prin faptul că aceste cântece conţin mai puţine interjecţii precum „yeah” şi „oh”, notează principalul autor al studiului, Andrew Powell-Morse.

Potrivit cercetătorului american, metodologia utilizată se concentrează doar pe nivelul vocabularului, fără să ţină cont de metafore şi de emoţiile exprimate în cântecele analizate.

Cântecul care a obţinut cel mai bun scor a fost single-ul „All about Tonight” interpretat de cântăreţul country Blake Shelton. Totuşi, această analiză nu reprezintă un studiu filosofic de amploare, întrucât piesa respectivă, lansată în 2010, reprezintă de fapt o odă adusă petrecerilor şi serilor petrecute între prieteni în timpul cărora se consumă mult alcool.

Trupa rock Red Hot Chili Peppers a ocupat locul al doilea, cu „Dani California”, o piesă despre aventurile unei tinere din sudul american a cărei viaţă este complet busculată după ce se mută în California.

Maroon 5 şi Katy Perry, la extreme

Pe locul al treilea se află single-ul „Animal I Have Become” al trupei Three Days Grace.

Ca o ironie a destinului, la polul opus (al celor mai proaste cântece) se află un single al aceleiaşi trupe canadiene de metal Three Days Grace, intitulat „The Good Life”, singurul din această analiză care nu a reuşit să obţină nici măcar scorul minim de nivel lexical pentru un copil de clasa I.

Grupul Maroon 5 are la rândul său o clasare extrem de slabă cu single-ul său de mare succes din 2011 „Moves like Jagger”, însă trupa californiană îşi salvează oarecum onoarea cu un alt cântec de succes, „She will be love”, care a reuşit să se claseze în Top 10.

Katy Perry, un idol al adolescenţilor americani, are şi ea un cântec bine plasat şi un altul prost plasat în aceste clasamente. „Wide Awake” figurează printre cele mai simpliste, iar „E.T.” printre cele mai inteligente.

În clasamentele pe genuri muzicale, Eminem este lider în topul artiştilor rap şi hip-hop, Carrie Underwood în cel al artiştilor country, Nickelback ocupă primul loc în topul trupelor rock, iar Mariah Carey a obţinut cel mai mare scor în topul artiştilor pop.