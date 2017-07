Soţia lui Will Smith a făcut trafic de droguri

« Alte stiri din categoria Magazin

Actriţa americană Jada Pinkett Smith, soţia actorului şi cântăreţului Will Smith, care a devenit celebră după rolul din trilogia „Matrix”, a dezvăluit că făcea trafic de droguri la momentul la care l-a cunoscut pentru prima oară pe regretatul rapper Tupac Shakur.

Jada Pinkett Smith, vedeta filmului „Girl Trip” - care are doi copii, Jaden, de 19 ani, şi Willow, de 16 ani, cu soţul său Will Smith - a povestit că se ocupa de traficul de substanţe ilegale la data la care l-a cunoscut pe rapperul Tupac Shakur, care a murit în septembrie 1996, după ce a fost împuşcat de patru ori într-o altercaţie. „Nu am spus povestea completă. Unul dintre lucrurile interesante pe care nu l-am mai mărturisit înainte este că la data la care l-am cunoscut pe Pac, făceam trafic de droguri. Nu voi da detalii, pentru că voi scrie o carte despre asta. Aşa a început prietenia noastră”, a recunoscut Jada Smith.

Actriţa în vârstă de 45 de ani a admis că a păţit ceva „îngrozitor” care a făcut-o să îşi schimbe complet viaţa şi a crezut că acelaşi lucru i se va întâmpla şi lui Tupac. Jada a insistat că era doar prietenă cu Tupac şi că nu a avut niciodată o relaţie romantică cu acesta. „Supravieţuirea era baza, cum ne sprijineam, înţelegeţi? Nu era vorba de «Tipa asta drăguţă şi tipul ăsta au fost implicaţi într-o relaţie». Nu. Nu era deloc vorba despre asta. Era vorba despre supravieţuire şi mereu a fost vorba despre supravieţuire în privinţa noastră”, a mai spus soţia lui Will Smith.

Prietenia actriţei cu Tupac a intrat în lumina reflectoarelor după lansarea filmului documentar „All Eyez On Me”, dar Jada se simte „profund jignită” de modul în care e înfăţişată relaţia lor în film: „Reînchipuirea relaţiei mele cu Pac e profund jignitoare”.