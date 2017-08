Copii obţinuţi în laborator

« Alte stiri din categoria Magazin

Fertilizarea in vitro pare a fi salvarea cuplurilor care îşi doresc copii, însă nu-i pot avea. Specialiştii spun, însă, că e indicată doar în 30% din cazuri.

Mii de familii se confruntă cu problema infertilităţii. În ultimii ani, multe dintre acestea au luat în calcul fertilizarea in vitro, procedură pe care medicii nu o recomandă, însă, în toate cazurile.

În fiecare lună, ovarele femeii produc un anumit număr de foliculi. Unul singur reuşeşte să ajungă la maturitate şi să se spargă, astfel încât femeia să ovuleze. „La fertilizare in vitro, facem un tratament care durează 10-12 zile, astfel încât să creştem cât mai mulţi foliculi ca să-i putem folosi şi să avem mai multe şanse”, spun medicii. Fertilizarea in vitro presupune recoltarea de material genetic de la soţ şi de la soţie. Aceştia se fecundează în laborator, se lasă embrionii să crească timp de 5 zile, după care se implantează în uterul femeii. Cu toată pregătirea, procedura nu durează mai mult de o lună. Implică trei-patru ecografii, un tratament acasă, iar implantarea se face în 10 minute, cu o anestezie simplă. E important ca după aceea femeia să aibă repaus total timp de două zile, pentru a evita contractarea uterului şi eliminarea embrionilor.

Fertilizarea in vitro este o soluţie pentru femeile care au trompele înfundate, care au endometrioză sau o rezervă ovariană redusă. Sindromul ovarelor micropolichistice şi probleme ce ţin de calitatea spermei sunt alte afecţiuni care ar necesita fertilizare in vitro. Acestea reprezintă doar 30% din totalul problemelor de infertilitate. Restul se rezolvă cu o laparoscopie, o histeroscopie sau cu medicaţie. „Am avut un cuplu care era infertil de 10 ani. S-a tratat cu o pastiluţă. De aceea nu recomand fertilizarea in vitro pentru orice, doar aşa, ca să maximizezi şansele de a rămâne însărcinată. Dacă eşti sănătoasă, e bine să obţii sarcină pe cale naturală, noi nu trebuie să ocolim natura”, mai spun specialiştii.

Stresul poate anula procedura

Medicii susţin că discuţia despre infertilitate apare atunci când femeile au contact sexual regulat şi neprotejat mai mult de un an şi nu reuşesc să rămână însărcinate. În acest caz, trebuie să meargă la un medic specialist care să descopere cauza şi să le dea un tratament. Acesta nu implică neapărat fertilizare in vitro.

În cazul în care optează pentru această procedură, şansele de reuşită sunt de 50%. Dacă nu s-a obţinut sarcină după prima încercare, e bine ca ovarele să fie lăsate să se refacă timp de două-trei luni, apoi procedura se poate repeta. „Când ai două-trei încercări nereuşite de acest tip, nu e cazul să mai repeţi, problema e cu siguranţă în altă parte. E bine de ştiut că femeile stresate în timpul procedurii de fertilizare in vitro au şanse mai mici de reuşită. Asta deoarece la persoanele stresate se secretă un hormon numit oxitocină, care stimulează contracţiile uterine. E periculos în primele 48 de ore de la implantare, când embrionii sunt liberi în uter, existând riscul să fie aruncaţi afară, în urma contracţiilor”, mai spune specialistul.