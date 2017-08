Film controversat despre Lady Di

« Alte stiri din categoria Magazin

Fratele prințesei Diana a încercat să împiedice difuzarea în Marea Britanie a unui documentar în care Lady Di evocă viața sa amoroasă și eșecul mariajului cu prințul Charles, afirmă săptămânalul Mail.

Postul Channel 4 a confirmat că a fost contactat de Charles Spencer, dar a insistat că va difuza duminică documentarul ’’Diana: In her own words’’ (Diana: În propriile ei cuvinte), realizat pe baza unor imagini înregistrate între 1992 și 1993 de Peter Settelen, profesorul de dicție al prințesei şi prezentat în 2004, în SUA.

În film, prințesa povestește că se gândea să fugă de la Palatul Buckingham cu bodyguardul ei Barry Mannakee, de care s-a îndrăgostit și care a murit în 1987 într-un accident de motocicletă. Mai târziu, în film, ea sugerează că iubitul ei ar fi putut fi ’’eliminat’’.

Diana revine pe larg asupra suferințelor din timpul căsătoriei ei cu prințul Charles, cu care nu s-a întâlnit decât de 13 ori înainte de ziua cea mare și cu care relațiile sexuale erau reduse la minimum. Ea critică, de asemenea, puțina consolare pe care a putut-o găsi la Regina Elisabeta a II-a.

Diana, prințesă de Wales, și-a pierdut viața într-un accident de mașină, în Paris, la 31 august 1997, la vârsta de 36 de ani, alături de Dodi al Fayed, în timp ce erau urmăriți de paparazzi pe motociclete.