Motanul de la Trezoreria britanică, vedetă pe net

Nu mai puțin de 22 de șoareci din clădirea Ministerului de Finanțe din Marea Britanie au căzut pradă ghearelor motanului Gladstone, după ce felina, care deține titlul de "chief mouser of the Treasury" ("prinzător-șef de șoareci la Trezorerie"), a fost adusă în urmă cu un an la sediul ministerului cu "misiunea" de a reduce populația de rozătoare aflată în subsolul acelei clădiri londoneze, informează Reuters.

Gladstone, un motan negru, numit astfel după William Gladstone, un cancelar și prim-ministru al Marii Britanii din secolul al XIX-lea, a fost adus la sediul Trezoreriei britanice de la un adăpost pentru animale în urmă cu un an. Contul lui de pe rețeaua de socializare Instagram are deja aproape 10.000 de admiratori ("followers").

"Sunt un pungaș! În ultimul an am prins 22 de șoareci și cred că pot să depășesc acest record, așadar am prins și 2 muște - e mult mai greu decât pare!", se afirmă într-un mesaj publicat de administratorii contului de Instagram al motanului Gladstone, vineri, cu ocazia împlinirii unui an de la aducerea felinei la Ministerul de Finanțe din Londra.

Oficialii ministerului, care administrează prezența lui Gladstone pe rețelele de socializare, publică cu regularitate fotografii ale motanului, împodobit cu cravate în diverse culori.

Gladstone "spune" pe rețelele de socializare că oficialul pe care îl așteaptă cu cel mai mare interes este directorul general al Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, care este așteptată într-o vizită la Londra în a doua jumătate a acestui an.

"Până atunci, mă mulțumesc cu actualul Lord cancelar (David Lidington, n.r.). Pentru o persoană care preferă câinii, e foarte ascultător", a mai "spus" Gladstone în mesajul publicat vineri.