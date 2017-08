« Alte stiri din categoria Magazin

Socrul mare se întoarce obosit de la câmp, intră în casă şi în capul scărilor îşi întâlneşte ginerele.

Fără multe cuvinte socrul ridică mâna dreaptă, o îndoaie sub forma literei „S”, roteşte palma din încheietura mâinii şi se uită întrebător la ginere. Acesta fără un cuvânt ridică ambele braţe şi gesticulează ca şi socrul.

Şi acum traducerea gesturilor:

Socrul: e acasă vipera?

Ginerele: sunt acasă amândouă.

Un reprezentant Coca-Cola se duce la o biserică şi auzindu-l pe preot spunând Tatăl nostru îi zice:

- Părinte, părinte...am şi eu o rugăminte.

- Spune fiule!

- Vă ofer 5.000 de euro dacă în loc de „Pâinea noastră cea de toate zilele”, spuneţi “Coca-Cola noastră cea de toate zilele”.

- Du-te domnule de aici! Să nu aud!

- Bine..cred că e prea puţin.Ofer 10.000 de euro.

- Măi omule! Să ne înţelegem!! Du-te cu banii tăi...că ma vede Dumnezeu!

- Bine, atunci 20.000 de euro! Ultima ofertă!

- Pleacă de aici cu tot cu banii tăi că nu ştiu ce-ţi fac.

Omu pleacă .. la un moment dat se reazămă de-un gard şi îşi zice: „Oare cât o fi dat ăla cu pâinea?”

Un moş povestea cum şi-a pierdut el dinţii în războiul cu ruşii:

- Eram un pluton de infanterie şi au venit ruşii puhoi cu tancurile, au tras şi i-au omorât pe toţi, doar eu mă ssstrecuram ca un sssarpe printre gloanţe şi nu m-au atins... Atunci au pus tancurile pe mine şi trăgeau toţi, dar eu mă sstrecuram ca un ssarpe şi nu m-au atins.

La care, unul, enervat:

- Bine, moşule, atunci cum ţi-ai pierdut dinţii?

- Păi, dacă au văzut că nu mă pot nimeri, s-a dat unul jos din tanc şi mi-a dat cu ranga în gură!

Un tip conducea maşina pe o autostradă de mare viteză şi foarte aglomerată. La un moment dat, îi sună telefonul.

Răspunde, iar soţia îi spune:

- Vezi, iubitule, ai mare grijă, au dat la radio că pe autostradă este un imprudent care conduce cu viteză foarte mare, pe sens invers. Să fii atent te rog, da?

- Unul? Pe dracu! Sunt sute şi mii.

O blondă ajunge printre finaliste la „Miss World”. La întrebarea de departajare primeşte următorul enunţ:

- Numiţi trei piese de William Shakespeare.

La care blonda spune:

-10, 15, 20 de centimetri.

Derutat, prezentatorul concursului îi spune că acestea nu sunt nume de piese de teatru, ci mărimi. Foarte destinsă, îl lămureşte:

- 10 la mine înseamnă „Mult zgomot pentru nimic”, 15 înseamnă „Cum vă place”, iar 20 înseamnă „Visul unei nopţi de vară”.

O domnişoară foarte frumoasă şi conştientă de avantajul său, dă anunţ la ziar: „Tânără frumoasă, disponibilă, pentru relaţie serioasă caut bărbat care să nu bea, să nu fumeze…”. Într-o noapte sună cineva la uşă . Tipa deschide. La uşă un bărbat beat criţă, cu ţigara în colţul gurii, cu sticla de Jack în mână, abia poate să deschidă gura:

- Am venit pentru anunțul din ziar.

- Măi, nesimţitule, tu nu ai văzut ce scrie acolo? Să nu bea, să nu fumeze… Tu ce cauţi aici? - Am venit doar să-ţi spun să nu te bazezi pe mine!

O femeie vrea să divorțeze de soțul ei. La tribunal, judecătorul o întreabă:

- Care este motivul divorțului?

- Acum ceva timp i-am făcut soțului meu cadou un inel și ieri l-am văzut la mâna lui dreaptă. Judecătorul zâmbește și spune:

- Dragă doamnă, acesta nu este un motiv de divorț.

Femeia supărată:

- Serios? Mâna lui dreaptă este secretara de la birou!

Ion și Vasile, vechi prieteni erau la un restaurant din București. După câteva pahare de vin, ajung la discuții despre viața amoroasă și Ion începe să se destăinuie:

- Fiul meu de 6 ani mi-a lasat secretara gravidă.

Vasile foarte mirat și contrariat spune:

- Du-te, mă Ioane! Nici nu este posibil așa ceva!

Ion insistă:

- Dacă îți spun! Nici eu nu am crezut până când nu l-am întrebat!

Vasile deja nu mai ştia ce să creadă, dar Ion vine cu explicația:

- Ticălosul ăla mic a luat un ac şi mi-a găurit toate prezervativele pe care le aveam în buzunar

O soţie îşi priveste soţul lucrând de zor.

Sătula să-l mai vadă cufundat în lucru îi spune:

- Să ştii că m-am săturat sa te vad lucrând aşa. Tot timpul îţi aduci acasă de lucru şi de mine nu mai ai timp deloc.

- Bine, draga, se apara sotul, dar întelege si tu ca am enorm de mult de lucru si nu dovedesc. Si în afara de asta, o lume întreaga îsi ia de lucru si pe acasa! – Bine bine, dar nu toti sunt medici ginecologi ca tine!…

- Amice, fă-mi un serviciu, nu e dificil și, în plus, primești zece dolari pentru asta. Eu nu am timp. Vreau să te duci la aeroport și s-o întâmpini pe soacră-mea. Vine din Turcia, de la o stațiune balneară.

- Mă rog, o fac pentru tine. Și dacă nu vine?

- Îți dau o sută de dolari.