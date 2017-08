Celine Dion iubeşte din nou

« Alte stiri din categoria Magazin

Cântăreața Celine Dion a trăit în 2016 cel mai dureros an din viața ei. Pe 14 februarie, soțul său, Rene Angelil a murit în urma unei lupte lungi cu cancerul, iar la doar două zile distanță a decedat și fratele cântăreței. În 2017 însă, se pare că Celine, la cei 49 de ani ai săi este hotărâtă să ia viața de la capăt și s-o trăiască. Dovadă sunt fotografiile care o arată pe ea și pe un tânăr dansator din trupa ei petrecând timp împreună, râzând și bucurându-se unul de compania celuilalt. De la apariția imaginilor, curioșii au început să caute informații despre tânărul misterios. Așa s-a aflat că numele său este Pepe Munoz, are 32 de ani și înainte să participe la castingul care l-a propulsat în trupa de dansatori a lui Celine, dansa la metrou.

Celine Dion a fost căsătorită cu Rene Angelil timp de 22 de ani și are trei copii: René-Charles Angelil de16 ani şi gemenii Eddy şi Nelson de 7 ani.