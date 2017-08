O româncă a făcut harta Căii Lactee

« Alte stiri din categoria Magazin

O echipă internațională de cercetători, coordonată de Cristina C. Popescu, a realizat pentru prima dată o cartografiere a întregii distribuții de energie luminoasă din Calea Lactee, nu doar lumina percepută de ochiul uman, ci și lumina "invizibilă", cum ar fi cea în infraroșu sau ultraviolet, informează un comunicat al Agenției Spațiale Române (ROSA). Cercetarea a fost făcută de o echipă de oameni de știință de la Institutul Astronomic al Academiei Române, Universitatea Central Lancashire (Marea Britanie) și Institutul Max Planck pentru Fizică Nucleară din Heidelberg (Germania).

Profesor doctor Cristina C. Popescu, care activează la Institutul Astronomic al Academiei Române și Universitatea Central Lancashire, este vicepreședinte al Comisiei J1 în cadrul Uniunii Astronomice Internaționale.

Ea semnează în calitate de prim autor articolul științific ce anunță aceste rezultate, publicat recent în prestigioasa revistă "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".

"Nu doar că am determinat distribuția de energie luminoasă în interiorul Căii Lactee, dar am reușit să determinăm întregul conținut de stele și praf interstelar din Calea Lactee", a declarat Cristina C. Popescu, potrivit sursei citate.

Rezultatele științifice au fost posibile datorită folosirii unei metode noi care presupune calcule pe supercomputere ce determină cu precizie destinul tuturor fotonilor din galaxie, inclusiv al celor emiși de praful interstelar sub formă de radiație termică (lumină infraroșie) și care fac previziuni legate de cum ar arăta Calea Lactee în spectrul ultraviolet, vizual și al radiației termice.