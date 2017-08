Capitala, modenizată de un general

« Alte stiri din categoria Magazin

Generalul comunist Constantin Olteanu e unul dintre artizanii reconstrucţiei Capitalei, după demolările masive de la începutul anilor ’80.

Constantin Olteanu, un militar de carieră disciplinat şi discret, a ajuns să modernizeze capitala. Totul, după ce fusese purtătorul de cuvânt al lui Ceauşescu la întâlniri militare de amploare. Cariera sa în administraţie a început pe 16 decembrie 1985, ora 10.00. Pe atnci ministru al Apărării Constantin Olteanu a fost convocat de Nicolae Ceauşescu pentru o discuţie tête-à-tête. „«Uite ce ne-am gândit. Să mergi la Capitală, în locul lui Pană (n.r. – Gheorge Pană), iar în locul tău să-l numim pe Milea. Ce părere ai?» Fără să aştepte un răspuns de la mine, Ceauşescu a continuat, spunându-mi că am lucrat bine ca ministru al Apărării Naţionale, dar că în viitorii cinci ani, credea el, nu va fi război“, povesteşte Olteanu în volumul „O viaţă de om“. Propunerea, ca orice altă propunere, era de nerefuzat. Nimeni nu poate spune „Nu“ dictatorului. Două zile mai târziu, Olteanu e instalat în funcţie, şedinţa de primire la Capitală fiind prezidată de Emil Bobu, aghiotantul principal al Elenei Ceauşescu. Numirea lui Olteanu în administraţia Capitalei coincide cu startul ultimului plan cincinal (1986-1990). CPEx-ul stabilise, încă din cursul lui 1985, marile obiective pentru Capitală: amenajarea râului Dâmboviţa, continuarea lucrărilor la Metroul bucureştean şi construcţia de locuinţe. Olteanu era adus să pună în practică idealurile dictatorului. În anii 1985-1988, perioada pe care Olteanu o petrece în fruntea Capitalei, în Bucureşti sunt date în folosinţă aproximativ 70.000 de apartamente, sunt modernizate sau chiar ridicate unele cartiere.

Lucrări de amploare efectuate în câţiva ani

La aproape o lună de la învestirea sa în funcţia de primar general al Capitalei, Olteanu participă, la 24 ianuarie 1986, la punerea în funcţiune a primei porţiuni de metrou din magistrala a II-a, care leagă zona industrială Pipera cu centrul municipiului şi cu platforma industrială Berceni. Primul tronson avea şapte staţii, de la Depoul IMGB până la Piaţa Unirii II (ieşirea de lângă magazinul „Unirea“). Următorul tronson al magistralei, Piaţa Unirii II - Pipera, cu 5 staţii, va fi inaugurat de Olteanu în octombrie 1987, în acelaşi timp fiind continuate lucrările şi la Magistrala III, care leagă cartierul Militari de Titan. Această magistrală va fi finalizată la 17 august 1989, când Olteanu nu mai este edil al Capitalei. Tot pentru înlesnirea circulaţiei, în perioada în care Olteanu e primar al Capitalei, sunt finalizate patru pasaje subterane: la Mărăşeşti, la Piaţa Unirii, la Piaţa Victoriei şi la Lujerului. Tot în timpul său are loc reamenajarea râului Dâmboviţa, astfel încât acesta să aibă un aspect demn de un oraş precum Micul Paris, o marotă pe care Nicolae Ceauşescu o pusese în practică înainte cu mulţi ani, cu ocazia construirii bulevardului Piaţa Unirii, după modelul Champs-Élysées.

Pus în încurcătură de Gorbaciov

În afară de infrastructura Capitalei, Olteanu are obligaţia să fie prezent la vizitele întreprinse de diferite delegaţii oficiale la Bucureşti. Demnitarul comunist se ocupă de organizarea şederilor unor oameni de vază ai vremii. Vizita lui Gorbaciov din 25-27 mai 1987 pune însă la încercare capacitatea de organizator a lui Olteanu. Gorbaciov are cerinţe care se abat de la itinerariul iniţial, cum ar fi vizitarea Institutului Politehnic sau vizita Pieţei Agroalimentare Berceni. „Aplaudacii au fost transferaţi cu autobuzele pe noul traseu, iar cadrele universitare mobilizate pentru primire. Oaspetele s-a abătut şi de la traseul vizitei din Piaţa agroalimentară Berceni. Intenţia de-a intra în vorbă cu ţăranii care-şi vindeau produsele în piaţă a stârnit până-ntr-atât curiozitatea încât din buluceala păzitorilor şi pieţarilor s-au prăbuşit tarabele“, explică Lavinia Betea în volumul „Viaţa lui Ceauşescu“. Ceauşescu însă rămâne furios în urma întâlnirii: Gorbaciov nu lăudase deloc felul în care arată Capitala şi nici situaţia de invidiat a bucureştenilor, care puteau vedea, în cele trei zile, magazinele umplute cu mărfuri. După plecarea liderului sovietic, magazinele vor reveni la starea iniţială, adică la absenţa produselor alimentare elementare.

Criticat pentru că nu a interzis pâinea

Cu toate că pune perfect în practică planurile dictatorului, Olteanu nu e scutit de critică atunci când se depărtează de linia de gândire a tovarăşului. Dovadă stă o şedinţă de lucru a CC al PCR din 1 decembrie 1987, în care e discutată vânzarea pâinii în Capitală. Olteanu e scos la apel de şeful său direct pentru că făcuse o nefăcută: nu oprise vânzarea pâinii către cetăţenii din alte localităţi. Fostul ministru primeşte critica – e una dintre regulile de supravieţuire într-un regim comunist. Peste ani, va mărturisi că ideile lui Ceauşescu pe această temă au fost „bizare“. De altfel, la 19 mai 1988, Olteanu e chemat de Ceauşescu, care-i propune funcţia de secretar al CC responsabil cu propaganda. Fireşte, Olteanu alege singura variantă de răspuns şi acceptă. Devine responsabilul minciunii instituţionalizate, filtrează ştirile din exterior relevante pentru populaţie şi promovează succesele comunismului într-o perioadă marcată de restricţii din ce în ce mai absurde.După ce pregăteşte ultimul congres comunist (20-24 noiembrie 1989), e mutat de la Propagandă la Relaţii Externe. Aici îl va găsi Revoluţia.

Profesor universitar după Revoluţie

Pe 18 decembrie 1989, a primit ultima misiune din regimul comunist. A fost trimis în teritoriu, la Vaslui, Iaşi, Suceava şi Botoşani, să-i stăpânească pe moldovenii care ar fi putut fi seduşi de ambiţiile Timişoarei. Ajunge la Iaşi, în aceeaşi zi. Timp de patru zile, face vizite de lucru în fabrici pentru a examina starea de spirit a muncitorilor. Ziua de 22 decembrie bulversează însă cu totul ordinea lucrurilor. După fuga dictatorului de pe clădirea CC, ieşenii coboară în stradă. E revoluţie! Olteanu, în calitate de secretar al CC al PCR, îi recomandă locotenent-colonelului Ion Cioară, şef de stat major la Divizia 10 Mecanizată „Ştefan cel Mare“ din Iaşi, să lase manifestanţii în pace. Să nu se tragă, strada e a oamenilor. Intervenţia militară e posibilă doar în cazul unui atac asupra obiectivelor militare. Aşa Revoluţia din Iaşi va avea o singură victimă. Spre după-amiază, Olteanu părăseşte capitala Moldovei. Ajunge la garnizoana Armatei a II-a de la Buzău, de unde e arestat pe 23 decembrie. Olteanu e ţinut sub arest în Buzău până la 31 decembrie 1989, când e adus sub escortă la Bucureşti. Pe 3 ianuarie începe urmărirea sa penală. E suspectat de subminarea economiei naţionale, pentru ca apoi să fie încadrat la genocid. Apărat de avocata Paula Iacob, e achitat pe 25 martie 1991 e achitat. Totuşi, sentinţa e atacată cu recurs extraordinar introdus de procurorul general, iar decizia definitivă îl va aduce pe Olteanu din nou în spatele gratiilor, fiind reîncarcerat pe 20 aprilie 1992 pentru a ispăşi 11 ani şi şase luni pentru omor deosebit de grav. Lupta contra justiţiei nu încetează. „La 29 mai 1993, am cerut întreruperea pedepsei, aşa cum procedaseră unii dintre colegi. Cererea a fost examinată de Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, care a decis, fără a ţine seama de opoziţia procurorului de şedinţă, întreruperea executării pedepsei pe timp de 12 luni. În 1994 a intervenit graţierea şi nu m-am mai întors la Penitenciar“, explică Olteanu în volumul de memorii. Graţierea era semnată de preşedintele României, Ion Iliescu. Deşi fusese pensionat încă din 1990, Olteanu continuă să fie activ: din 1996, e responsabil de apariţia mai multor volume la Editura Fundaţiei „România de mâine“, iar din 1999, Olteanu se ocupă de formarea tinerelor cadre ale fabricii de diplome „Spiru Haret“.