Sat vedetă datorită pălăriilor

« Alte stiri din categoria Magazin

Singurul muzeu al pălăriilor de paie din România se află în localitatea harghiteană Crişeni şi este vizitat, anual, de mii de turişti.

Într-o casă mică ţărănească în trei camere, cu pridvor şi cu grădină, din satul harghitean Crişeni, a fost amenajat acum 15 ani singurul muzeu al pălăriilor de paie din România.

Vizitatorii pot admira aici sute de pălării de paie confecţionate manual, dar pot proba şi cea mai mare pălărie din lume, care a înscris micuţul sat în Cartea Recordurilor.

Crişeni este situat pe valea pârâului Cuşmed, la şase kilometri de localitatea Atid, fiind satul de hotar al judeţului Harghita cu judeţul Mureş. Timp de mai multe secole, îndeletnicirea locuitorilor de aici a fost agricultura. De 150 de ani, a apărut obiceiul împletirii pălăriilor de paie, iar la început, doar 100 de femei cunoşteau tehnica. Acum, toţi locuitorii din sat ştiu să împletească pălării de paie.

Muzeul a luat fiinţă la iniţiativa unui fiu al satului, Szocs Lajos, a cărui familie se ocupă de trei generaţii de confecţionarea pălăriilor de paie.

În cele trei încăperi ale muzeului sunt adăpostite sute de pălării şi alte obiecte din paie. În prima cameră sunt expuse pălării din toate zonele ţării, unele dintre ele având poveşti fascinante. În încăperea din mijloc pot fi admirate decoraţiuni din paie sau chiar obiecte de bucătărie, cum ar fi suporturi de şerveţele de hârtie, preşuri frumos decorate, vaze sau chiar aranjamente de masă. Toate sunt lucrate manual şi sunt adevărate opere de artă.

În ultima cămăruţă se găsesc maşinile de cusut cu ajutorul cărora se confecţionează pălăriile. Szocs Lajos, ghidul muzeului, face şi demonstraţii şi le arată turiştilor pas cu pas cum se face o pălărie, de la secerişul şi alesul paielor până la împletitură şi la cusut. „Pentru fiecare tip de pălărie există un fel de calapod. La început, era din lemn, iar acum sunt din aluminiu. Pălăria se pune pe această formă şi se introduce într-o presă cu aer cu ajutorul căreia se ajunge la forma finală, care se coase cu ajutorul maşinilor speciale“, explică Szocs Lajos.

Pălărie de Cartea Recordurilor

În cea de-a treia încăpere, se găseşte şi marea atracţie a muzeului: pălăria de paie uriaşă care a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cea mai mare din lume. Are un diametru de nu mai puţin de doi meri şi cântăreşte 2,65 de kilograme. Pentru ea s-au folosit 22.555 de fire de paie, jumătate de kilometru de împletitură de paie şi 1,5 kilometri de aţă. Femeile din sat au muncit la ea timp de două luni. A fost confecţionată în anul 2004, când a şi intrat în Cartea Recordurilor. Turiştii se pot fotografia cu ea, dar este nevoie de două persoane pentru ca pălăria să fie aşezată pe cap. Nu din cauza greutăţii ei, ci a diametrului.

Curtea casei este şi ea un muzeu. În curtea muzeului sunt aşezate peste 300 de pietre care nu au fost sculptate de mâna omului, ci de natură. Unele dintre acestea seamănă izbitor cu animale domestice cum ar fi raţa sau porumbelul, iar altele au chiar forme de şepci sau de pălării. Tot în curte, se găsesc indicatoare către toate colţurile lumii. Sunt deja peste 1.000 şi pe toate este trecută distanţa dintre oraşul de pe indicator şi satul Crişeni.

„Aceste tăbliţe sunt comandate de turiştii care au venit în vizită la noi. Am început cu patru-cinci, iar acum am ajuns la peste 1.000. Sunt din toată lumea, de pe toate continentele. Sunt multe şi din România. Suntem mândri că am avut turişti din toată lumea“, a mai spus Szocs Lajos. Cel mai de departe a venit un grup de chinezi, tocmai din Shanghai, localitate aflată la 20.000 de kilometri distanţă de Crişeni.

Nu există taxă de intrare

Muzeul Pălăriilor de Paie din Crişeni poate fi vizitat zilnic, iar dacă este închis, turiştii pot întreba la barul din sat, iar ghidul Szocs Lajos va veni bucuros să-i introducă în lumea pălăriilor. Nu există o taxă de intrare, fiecare vizitator lasă cât doreşte, în funcţie de cum i-a plăcut turul şi cât de impresionat a fost. La muzeu există şi un magazin, unde se vând suvenire din paie: de la pălării la decoraţiuni, sacoşe din paie numai bune pentru plajă sau pentru cumpărături, până la poşete elegante făcute, bineînţeles, tot din paie. Preţul unei pălării porneşte de la 15 lei, o decoraţiune costă de la 2-5 lei până la 10 lei, iar sacoşele pot ajunge la 40 de lei. Pentru cei mai religioşi, în curtea muzeului se găseşte şi o pălărie cu mesaje de la Dumnezeu. În schimbul unei donaţii de 1 leu, turiştii pot alege un bileţel cu un mesaj din Biblie, o variantă autohtonă a plăcintelor cu răvaşe asiatice.

Cum se ajunge la Crişeni

Există două rute pentru a ajunge la Crişeni. Cea mai simplă este dinspre Cristuru Secuiesc (judeţul Harghita), prin Atid. Drumul este bun, este asfaltat şi nu veţi avea decât o porţiune de 1,5 kilometri de drum de ţară. Se parcurge cam în 30 de minute. Un alt drum este dinspre Sângeorgiu de Pădure (judeţul Mureş) şi trece pe lângă spectaculosul lac de la Bezid. Drumul are 16 kilometri, dar este unul de pământ pe care nu veţi putea merge cu o viteză mai mare de 30 de kilometri pe oră. Durează mai bine de o jumătate de oră, dar dacă vreţi să admiraţi peisajul, merită cu siguranţă. Veţi vedea păduri superbe şi lacul de la Bezid în toată splendoarea lui. Dacă aveţi răbdare şi sunteţi iubitori de natură, acest drum este cel mai indicat.