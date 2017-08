Editura Niculescu

« Alte stiri din categoria Magazin

NOUTĂŢI EDITORIALE

De ce ne îngraşă dietele? Să scăpăm de obsesia slăbitului

Autor: dr. Sandra Aaamodt

Dr. Sandra Aamodt este coautor al lucrărilor Welcome to Your Brain (Secretele creierului uman) şi Welcome to Your Child’s Brain. A fost director editorial al revistei ştiinţifice Nature Neuroscience, o apariţie de prestigiu în domeniul cercetărilor neuroştiinţifice. Are contribuţii permanente la prestigioasele publicaţii New York Times, Washington Post, El Mundo şi The Times din Londra.

„În sfârşit, iată un om de ştiinţă care abordează, în aceeaşi lucrare, noile teorii despre comportamentul pe care ar fi bine să-l avem în ceea ce priveşte pierderea în greutate şi încercările la care ne provoacă zi de zi tot felul de diete pe care le ţinem. De-abia aştept ca această carte să fie publicată pentru a o oferi pacienţilor mei”, a spus Dr. Henry s. Lodge, profesor la Columbia University Medical Center şi coautorul lucrării Younger Next Year.

„În această lucrare foarte bine documentată, Sandra Aamodt desfiinţează gândirea convenţională despre diete, construind un studiu de caz complex care ne arată că, dacă vrem să fim sănătoşi, ar fi mai bine să renunţăm la diete decât să fim obsedaţi de ele. Este o lectură esenţială în societatea actuală care are obsesia slăbitului”, a precizat Dr. Traci Mann, autoarea lucrării Secrets from the Eating Lab

„Această carte remarcabilă trage un important semnal de alarmă asupra efectelor negative pe termen lung pe care dietele le au asupra corpului şi minţii noastre. O recomand cu căldură tuturor persoanelor obsedate de măsurarea caloriilor şi acelora care încearcă să crească copii sănătoşi fizic şi mental, în această lume nebună după mâncare”, a menţionat Jonathan Băilor, autorul cărţii The Calorie Myth.