Angelina Jolie a renunţat la sex

Despărţirea de Brad Pitt a lăsat urme adânci în viaţa Agelinei Jolie. Actriţa se simte neatrăgătoare şi este decisă să nu mai facă sex.

Angelina Jolie (42) își promovează în prezent noua peliculă, ”First They killed my father”, motiv pentru care jurnaliștii au găsit de cuviință să-i pună întrebări și despre viața ei privată și relația cu tatăl copiilor ei. Așa se face că actrița s-a văzut nevoită să facă lumină în privința celor scrise recent: ”Poate că pare că le-am pe toate ordonate. Însă, de fapt, eu încerc să supraviețuiesc zilelor. Nu-mi place să fiu singură. Nu e ceva ce mi-am dorit. Nu e nicio parte bună, nu e nimic plăcut în treaba asta. E doar foarte greu”, a recunoscut, sinceră, Angelina Jolie, dând de înțeles că rana lăsată de divorț nu s-a vindecat și că nu e, nicidecum, împăcată cu ideea că nu are un partener de viață.

Această declarație pentru Sunday Telegraph contrazice, așadar, teoria cum că Angie este fericită fără Brad Pitt și că decizia de divorț a fost ceva ce și-a dorit.

Un apropiat de-al actriței a declarat pentru UsWeekly că starul hollywoodian nu se mai gândește la sex și că practică abstinența. ”Angelinei nu-i stă mintea la romanțe noi sau la sex, practică celibatul și chiar simte că face ce trebuie. Citește foarte mult în această perioadă despre cum să-și transforme energia sexuală în putere creativă și e fascinată de asta. A început să facă yoga, ceea ce ura până acum, și chiar o ajută să-și clarifice mintea”, a lămurit, astfel, zvonurile privind o posibilă nouă idilă sau împăcarea cu Brad.

Mai mult de atât, acest apropiat a mărturisit că Angie ascultă un preot care vorbește despre abstinența sexuală și că ea nu se mai consideră o femeie atractivă.