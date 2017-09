Sacrificii comuniste pentru frumuseţe

« Alte stiri din categoria Magazin

În timp ce soţii Ceauşescu se răsfăţau cu haine scumpe, bijuterii pe care le ascundeau de ochii poporului şi ape de colonie fine, românii deveneau tot mai inventivi, din cauza lipsei de variante vestimentare. Croitorii s-au transformat în adevăraţi stilişti, iar hainele venite „pe sub mână“, din străinătate, i-au transformat pe unii români în adevăraţi trend-setteri.

Ţesături fine cumpărate din străinătate, apă scumpă de colonie şi seturi impresionante de bijuterii, acestea sunt doar câteva dintre produsele folosite de Elena şi Nicolae Ceauşescu, pentru a se „găti“. Cei doi erau consiliaţi de o echipă de specialişti, care aveau grijă să fie la modă când treceau graniţele ţării, dar să îşi păstreze decenţa vestimentară, mai ales în România. Când se vorbea despre preferinţele vestimentare ale Elenei Ceauşescu, se vorbea despre o femeie căreia îi plăcea să atragă toate privirile prin eleganţa şi simplitatea caracteristice ţinutelor sale. În primii ani în care dobândise titlul de „soţie a dictatorului Ceauşescu“ , stilul tovărăşesc al ţinutelor alese de ea nu putea trece neobservat. Ani mai târziu, a ajuns să deţină adevărate colecţii de haine de blană şi seturi de bijuterii foarte costisitoare. Nici soţul acesteia nu era mai prejos, avea croitori care se ocupau de felul în care îi stau pantalonii, iar frizerii îi aranjau buclele în fiecare zi. Ambii dictatori aveau stilişti vestimentari, dar şi multe dorinţe extravagante.

Românii, mai inventivi şi eleganţi în comunism

Chiar dacă nu aveau de ales între multe cosmetice şi bijuterii, doamnele reuşeau să arate bine şi să fie cochete. Din contră, mulţi stilişti spun că, în urmă cu mai bine de 23 de ani, românii erau mult mai eleganţi. Majoritatea îşi făceau hainele la croitor, iar puţinelor lucruri cumpărate din magazine se adăugau hainele şi accesoriile aduse din străinătate sau cele fabricate de cei cu mai multă imaginaţie. Printre elementele care aparţin modei comuniste se numără părul purtat permanent, tuşul negru folosit de doamne pentru a-şi contura ochii, crema Gerovital sau parfumul Liliac, dar şi celebrii blugi, deveniţi faimoşi, dar foarte scumpi şi extrem de greu de găsit. Chiar dacă se încerca o uniformizare în ceea ce priveşte moda, românii erau inventivi şi reuşeau să găsească modalităţi de „fentare“ a regimului. Din păcate, mulţi dintre cei care ieşeau în străinătate pe atunci îşi amintesc că simţeau pe pielea lor diferenţele izbitoare în ceea ce priveşte hainele, accesoriile sau machiajul.

Păcatul de a fi frumos în comunism

Creatoarea de modă Eli Lăslean, din Timişoara, cea care a deschis la începutul anilor `90 casa de modă Elis, a simţit pe pielea ei „beneficiile” comunismului ceauşist. Arădeanca a câştigat titlul de Miss Centru Universitar în 1978, însă această onoare avea să se întoarcă împotriva ei într-o societate în care era interzi să fiI mai frumoasă ca „prima doamnă a ţării“, Elena Ceauşescu. „Era un mare păcat să fIi frumoasă. Dacă te duceai la un interviu de angajare, trebuia să fii nemachiată, neîngrijită, altfel riscai să fii catalogată în fel şi chip. După ce am câştigat Miss Centru Universitar, nu am fost privită cu ochi buni. Efectiv nu am fost primită în partid, pentru simplul motiv că eram frumoasă. Mi s-a spus că sunt un personaj preocupat de modă, eleganţă şi nu sunt un bun cetăţean. Trebuia să nu ai nimic de-a face cu frumosul. Poate că şi din această cauză, după Revoluţie, am decis să ocup de haine şi de modă“, a povestit Eli Lăsalean. Comunismul din România a însemnat şi lipsa modei, a rafinamentului, a bunui gust, iar oamenii se îmbrăcau aproape uniform. „Într-o societate în care puterea economică era limitată, ca de altfel şi informaţiile de afară, nu avea cum să se dezvolte nici moda. Oamenii se îmbrăcau într-un stil de uniforme, cu costume standard, ieftine. Noi de aici, din vest, ne mai jucam de-a moda. Pentru că se primeau pachete din străinătate, iar în pieţele gen «Ocska» (de vechituri), mai găseai şi blugi. Dar totul se reducea la buget. Aşa că hainele erau ieftine“, a mai spus Lăslean. „Moda“ din România a produs chiar un stil unic, care putea fi observat dacă cineva mergea într-o altă ţară din Europa. „Dacă mergeam în Ungaria, Cehia, Polonia sau RDG, să nu vorbesc de cele occidentale, oamenii de acolo, când te vedeau, ştiau că eşti din România, fără să deschizi gura, după cum erai îmbrăcat. Acest lucru s-a întâmplat şi după căderea comunismului, poate chiar şi azi, pentru că această moştenire a inculturii în domeniul modei se mai păstrează şi acum. Nu aveam nimic estetic“, a mai declarat Eli Lăslean.

Croitorii de pe vremuri, precursorii stiliştilor de azi

Ucu Bodiceanu, de la Casa Municipală de Cultură din Cluj-Napoca, cel care organizează numeroase expoziţii despre vechiul Cluj, spune că lumea era mult mai elegantă pe vremuri, atât în perioada comunistă, cât şi în cea interbelică. Existau stofe de bună calitate şi se mergea mult la croitor, care era nu doar un profesionist, ci avea rolul stiliştilor din zilele noastre. „Era multă eleganţă pe stradă, mai ales cei din lumea bună, care nu cumpărau haine din magazin, ci le făcea croitorul. Chiar şi domnii îşi făceau costumele la croitor“, afirmă Ucu Bodiceanu, de la Casa Municipală de Cultură din Cluj-Napoca. Hainele erau făcute din stofă englezească de bună calitate. Era o stofă anume, mai subţire, pentru primăvară-iarnă, şi alta mai groasă, pentru zilele reci de toamnă şi iarnă. Accesoriile întregeau eleganţa ţinutei. Bodiceanu spune că se purtau bijuterii din aur, chiar şi domnii aveau câte un lănţişor subţire la gât, subţire şi fin, fie de formă rotundă, fie pătrată. La doamne, se purtau inele, lănţişoare şi broşe, toate din aur.

Păr decolorat cu produse din farmacie

Părul permanent a fost şi el în vogă în anii 80. Fanele cârlionţilor artificiali îşi expuneau părul la o tehnică foarte stresantă: ungere cu o soluţie, rulare pe bigudiuri metalice, „coacere“ la temperaturi ridicate, aproape insuportabile. Clientele simţeau că pielea capului le ia foc, dar coafezele le convingeau că trebuie să mai rabde, ca permanentul „să ţină“. Părul era atât de uscat după un astfel de tratament, încât era foarte căutat de femeile care îşi doreau să nu mai aibă probleme cu sebumul, volumul şi look-ul. Pentru decolorarea culorii părului, se apela la ingrediente farmaceutice: apă oxigenată şi perhidrol. O nuanţă mai închisă se obţinea cu henna, vestita vopsea musulmană, pe care n-o mai puteai schimba decât tăindu-ţi părul. Din arsenalul cochetăriei masculine nu lipsea briantina, uleiul care dădea strălucire părului. Polonezii aduceau, în micul trafic de contrabandă, cea mai bună marfă în Constanţa când venea vorba despre cosmetice: rujurile verzi care se colorau pe buze, lac de unghii, ojă, parfumuri în sticluţe de 30 ml, pudră şi tot felul de alte accesorii.