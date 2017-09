« Alte stiri din categoria Magazin

Eu şi soţia mea avem şapte copii... Hmm trebuie să recunosc că e un număr destul de mare, dar suntem foarte hotărâţi să nu ne oprim până nu facem unul care să ne placă...

- Nevastă-mea a avut azi noapte un vis ciudat: că era nevasta unui miliardar...

- A mea visează asta ziua, tot timpul când merge la cumpărături!

O văduvă completează formulare, la o instituţie.

La rubrica de când a murit soţul, scrie: de opt ani.

La rubrica: naşterea copiilor, scrie: unul, de doi ani.

Funcţionarul: păi dacă soţul a murit de opt ani, cum aveţi copil de doi?

Văduva: el a murit, eu nu!

Doi tineri, proaspăt căsătoriţi, discută într-o seară.

- Iubito, îmi poţi garanta că eu sunt iubirea ta din trecut, prezent şi viitor?, întreabă el.

- Hmm...pe prezent pot garanta, cât de cât, spune ea.

- Costele, tu eşti prietenul meu cel mai bun. Te bagi la o bătaie, dacă se pune problema?

- Pentru tine, oricând!

- Bun, dacă am stabilit asta, mâine la ora 8 să fii la mine, să batem covoarele.

Vine domnul Georgescu acasă şi găseşte factura de telefon, în valoare de 1.200 de lei.

Nervos rău, intră în casă şi ia copiii la bătaie.

Georgescu: - Unde, mama dracu’, aţi vorbit, măi, de banii ăştia?

Copiii ... nimic.

Papagalul, din colivie: Alo, Franţa? ... Alo, Italia?

Georgescu: - Aha, deci tu ai sunat, papagal nenorocit!

Papagalul: - Da, mă, eu! Şi ce o să-mi faci?

Georgescu: - Păi, pentru 1.200 o să te răstignesc pe perete, două săptămâni!

Ajuns pe perete, papagalul se uită prin cameră şi-l vede pe Iisus pe cruce.

Papagalul: - Tu cine eşti?

Iisus: - Iisus!

Papagalul: - ... şi de cât timp stai aşa?

Iisus: - De 2000 de ani...

Papagalul: - Maaaammă! Dar tu unde ai vorbit, frate, aşa mult?!

Poliţistul în muzeu. Din neatenţie, dă jos o vază, care se sparge. Paznicul, palid, se apropie în fugă:

- Vai de mine, era o piesă care data de acum 3000 de ani.

- Ce m-am speriat, credeam că am spart ceva nou.

O fetiţă vine acasă şi îi spune mamei:

- Un băiat de la mine din clasă mi-a zis azi să ne jucăm de-a doctorul…

- Vai de mine! Şi ce-aţi făcut?

- M-a lăsat să aştept o jumătate de oră pe culoar şi apoi m-a trimis acasă când n-am avut să-i dau şpagă.

Într-o firmă de contabilitate, 4 femei în birou: şefa şi 3 contabile, una brunetă, una roşcată, şi cealaltă blondă.

De la o vreme, şefa pleca întotdeauna mai devreme de la serviciu, sub diverse pretexte.

Într-o zi, se gândesc fetele că dacă şefa pleacă, pleacă şi ele.

Zis şi făcut, şi cum a ieşit şefa pe uşă , hop şi ele, să profite de 2 ore libere.

Bruneta, merge direct la sala de fitness, profitând de faptul că are timp mai mult să fie în formă.

Roşcata merge la cumpărături.

Blonda, ca o soţie cuminte şi iubitoare, merge acasă, să profite de 2 ore în plus lângă soţul ei iubit.

Acasă, însă, după ce intră, aude zgomote din dormitor, şi când se uită pe furiş pe uşă , îi vede pe bărbatu-său şi pe şefa ei.

Tiptil, se strecoară afară din casă fără să zică nimic şi se duce în parc, aşteptând să treacă timpul…

A doua zi, şefa iar dispare cu două ore înainte de terminarea programului…

Celelalte vor şi ele să plece, numai blonda stătea la birou.

- Haide, tu nu pleci?

- Nu, nu plec, că ieri era cât pe ce să mă prindă şefa!

În mulţime, la intrarea într-o mănăstire, se aude un strigăt:

- Fraţilor, merg! Eu merg din nou pe picioarele mele!

- Spune, cum s-a produs minunea?

- Mi-au furat maşina.

O femeie la vreo 30-33 ani, după ce şi-a rezolvat treburile în capitala de judeţ voia să ajungă acum acasă şi nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist şi îi spune:

- Uite tre’ s-ajung şi eu in Trescovenii de Sus, dar nu am bani. Cum ajungem acolo ne socotim noi.

- Bine, las’ că ne socotim noi pe drum!, zice taximetristul.

După vreo ora,…opreşte taximetristul pe un câmp,…ia o patură din portbagaj şi o aşterne pe iarbă…

Femeia, îngrijorată, îi zice:

- Vai dar nu pot, sunt măritată, am acasă doi copii!

- Şi ce? Şi eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am şi 40 de iepuri de hrănit, aşa că taci si rupe iarba!!!