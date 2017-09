Mădălina Ghenea din nou singură

« Alte stiri din categoria Magazin

Celebra actriţă pare a nu avea noroc în dragoste. Apropiaţii Mădălinei Ghenea susţin că aceasta s-a despărţit de milionarul Matei Stratan.

Una dintre cele mai frumoase poveşti de iubire de pe plaiurile mioritice pare a se îndrepta către o inevitabilă despărţire. Cel puţin asta spun apropiaţii modelului Mădălina Ghenea, care susţin că ea şi milionarul Matei Stratan ar fi luat o pauză, şi fiecare îşi vede de propriile interese. Asta deşi la mijloc a apărut de curând şi un copil.

Informaţia pare a fi întărită şi prin postările făcute în ultima perioadă de Mădălina pe contul de Instagram, care sugerau singurătatea şi nostalgia, iar ultimul mesaj datat 10 septembrie, întăreşte o posibilă problemă. “Cea mai grea cale este să fii de unul singur, să te descurci singur. Dar dacă accepţi, vei deveni cel mai puternic”, se arată în mesaj.

Ba mai mult, există surse care spun că Mădălina ar fi plecat în Italia pentru o perioadă.

Matei Stratan a venit ieri cu lămuriri: ”Mădălina nu a fost plecată nici măcar o secundă de lângă copilul nostru, când a plecat am fost împreună câteva zile ca o familie, nicidecum fără copil. De asemenea, nu am luat nici o pauză. A fost mereu alături de copilul ei aşa cum am fost şi eu”.

Frumoasa originară din Slatina, care a reuşit performanţa de a se afirma într-un timp relativ scurt în lumea filmului din Italia, a născut în vara acestui an o fetiţă, iar moştenitorul imperiului de 300 de milioane de euro, fiul ieşeanului Dan Stratan, Matei Stratan, poza ca cel mai fericit tată din lume.