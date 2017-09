Descoperiri făcute de o sondă spaţială

« Alte stiri din categoria Magazin

În cei 13 ani de activitate, Cassini a contribuit la scoaterea la iveală a unor date considerate deosebit de importante de către cercetători

Cassini, prima sondă spațială dedicată studierii lui Saturn și a sistemului de sateliți a giganticei planete gazoase, și-a încetat misiunea după 13 ani, plonjând printre straturile atmosferice saturniene, vineri, 15 septembrie, până a fost distrusă de gravitația și presiunea planetei. Locul său în istoria explorărilor spațiale este însă asigurat de descoperirile realizate în cursul acestei misiuni. Iată șapte dintre cele mai importante și mai neașteptate descoperiri realizate prin intermediul sondei Cassini.

Hyperion este încărcat cu energie statică

Hyperion, una dintre lunile lui Saturn este de fapt un asteroid cu aspect neregulat care orbitează planeta de la 1,48 de milioane de kilometri distanță. Cu ocazia unui survol realizat în 2005, sonda Cassini s-a aflat într-o undă de particule cu sarcină electrică emanate de această lună. Astfel oamenii de știință au aflat că Hyperion este un corp cosmic încărcat cu energie statică.

Electricitatea statică este un fenomen important și pe Lună, fiind produsă de combinația dintre ariditatea Selenei și expunerea sa la fluxurile de particule încărcate electric emise de Soare. Detectarea de către Cassini a "undei de particule" emise de Hyperion reprezintă prima oară când acest fenomen este observat în cazul unui satelit al unei alte planete din sistemul nostru solar și oferă informații cu privire la modul în care vor trebui construite viitoarele sonde și vehicule de explorare spațială pentru a fi protejate în astfel de medii încărcate electric.

Nașterea unei luni

Saturn are 62 de luni, de la sateliți gigantici așa cum este Titan — mai mare chiar și decât planeta Mercur — până la luni minuscule, de fapt asteroizi rămași în câmpul gravitațional al planetei, dintre care unii au diametre de aproximativ 400 de metri. Însă cât de des putem fi martori la nașterea unei luni? Cassini a surprins un astfel de eveniment în 2014. NASA a publicat imagini de la marginea Inelului A al planetei Saturn în care se poate observa o regiune cu aproximativ 20% mai strălucitoare decât zonele înconjurătoare, de forma unui arc ce avea aproximativ 1.200 de kilometri lungime și doar 10 kilometri lățime.

Cercetătorii NASA au remarcat o serie de neregularități neobișnuite la marginea acestui inel: mici aglomerări de materie produse sub acțiunea atracției gravitaționale a unui obiect aflat în apropiere — probabil actul de naștere al unei noi luni, similar modului în care s-au format și celelalte luni mari ale lui Saturn. NASA a anunțat că nu se așteaptă ca acest corp ceresc, botezat Peggy, având un diametru mai mic de 1,6 km, să crească, însă observarea sa oferă importante indicii despre procesul de formare a sateliților naturali pe orbita giganticelor planete gazoase. Informații despre această descoperire au fost publicate sub forma unui studiu în aprilie 2014, în revista Icarus.

Mimas are un nucleu de forma unei mingi de rugby

Luna lui Saturn Mimas, supranumită și "Death Star" pentru asemănarea sa cu celebra armă capabilă să distrugă sisteme solare din seria "Star Wars", ar putea avea un nucleu oval ca o minge de rugby.

În timp ce trecea pe lângă Mimas, sonda Cassini a realizat o serie de fotografii care le-a permis oamenilor de știință să observe modul în care această lună se învârtește în jurul propriei axe. Cercetătorii au descoperit astfel ceva ciudat. Un nucleu solid, așa cum se presupunea că are Mimas, nu corespundea datelor transmise de Cassini. Două ipoteze ar fi putut explica aceste date: fie Mimas are un nucleu lichid, probabil din apă, fie are miezul solid dar ovoid și nu sferic.

Există apă și pe Titan, însă este suprasaturată în sare

Titan este satelitul celebru pentru relieful său similar celui terestru și pentru lacurile și mările din metan și ninsorile din hidrocarburi. Însă pe Titan există și un ocean de apă. Datele adunate de Cassini au indicat că Titan are și un ocean subteran foarte sărat, similar apei Mării Moarte de pe Terra. Tot sonda Cassini a dezvăluit faptul că la suprafața lui Titan, din cauza temperaturilor extrem de scăzute, gheața din apă are duritatea rocilor.

Furtuna hexagonală

Poate una dintre cele mai bizare caracteristici ale lui Saturn este furtuna boreală de o perfectă formă hexagonală, ca și cum ar fi fost desenată de mâna cuiva în atmosfera giganticei planete. Acest hexagon are aproximativ 32.000 de kilometri lățime și coboară până la aproximativ 100 de kilometri în atmosfera lui Saturn.

Raúl Morales-Juberías, de la New Mexico Institute of Mining and Technology, a coordonat un studiu care încerca să explice hexagonul saturnian. Morales-Juberias a apelat la simulări pe calculator pentru a obține condițiile din atmosfera planetei și împreună cu echipa sa a ajuns la concluzia că un curent atmosferic ce se deplasează în jurul polului nord al planetei cu viteza de peste 320 km/h poate dobândi o formă hexagonală aproape perfectă.

Fulgere extraterestre

La 17 august 2009, sonda Cassini a filmat fulgere în atmosfera lui Saturn, fiind pentru prima oară când au fost observate astfel de fenomene pe o altă planetă decât Pământul. Spre deosebire de furtunile cu descărcări electrice de pe Terra, furtunile de pe Saturn pot dura luni întregi.

Condițiile meteorologice speciale de pe Titan

În perioada de început a misiunii sondei Cassini, în 2006, modulul de asolizare Huygens (ce a fost transportat de sondă până la satelitul Titan) a descoperit dovezi ale producerii unor fenomene de burniță de metan pe Titan. În acea perioadă nu se cunoșteau prea multe detalii cu privire la această lună saturniană — înainte de Cassini această lume ciudată a mai fost vizitată în trecere de sonda Voyager care a transmis că Titan are o atmosferă mai densă decât Pământul, cu o presiune atmosferică de aproape 1,5 ori mai mare și că are o atmosferă formată în mare parte din azot, în amestec cu metan și hidrogen.

Sonda Cassini ne-a oferit în premieră ocazia de a vedea lacurile de metan de la polii lui Titan. Modulul de asolizare Huygens a transmis în premieră o fotografie de la suprafața satelitului și a aflat că vremea pe Titan este destul de previzibilă: burniță de metan în fiecare zi, la o temperatură de aproximativ—184 grade Celsius, nu tocmai locul ideal pentru o vacanță.