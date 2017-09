Graniţe deschise pentru fotbal de un impresar ungur

« Alte stiri din categoria Magazin

Gyorgy Bognar e impresarul care, la sfârșitul anilor ’80, a intermediat transferurile aparent imposibile ale lui Boloni în Belgia și ale lui Pițurcă și Stoica în Franța.

S-a născut în Ungaria, a fugit în Olanda prin Austria după Revoluția maghiară din ’56, a jucat un timp în Luxemburg, a fost apoi campion în Belgia, unde s-a și stabilit, a făcut afaceri substanțiale, ca impresar, în Portugalia și imprevizibile în România comunistă, e căsătorit cu o indiancă, iar fiul său, Istvan, stă în Franța, continuându-i activitatea de agent. Are 79 de ani, se numește Gyorgy Bognar, locuiește azi într-un district glamour din Bruxelles, iar povestea sa tumultuoasă ar încăpea lejer între coperțile unui thriller literar.

Introdus la Steaua de Ienei și de Loți

Bognar senior e omul care, înainte de Revoluție, a intermediat transferurile externe ale tripletei Boloni – Pițurcă – Stoica într-o vreme în care Bucureștiul se opunea cu tenacitate plecărilor peste hotare ale jucătorilor.

Cu binecuvântarea lui Valentin Ceaușescu, protectorul marii echipe a Stelei care cucerea Cupa Campionilor Europeni în mai ’86, Loți ajungea însă la Racing Jet Bruxelles în decembrie ’87, iar Piți și Tudorel semnau cu Lens în vara lui ’89. Iar toate cele trei mutări au avut un numitor comun: agentul Gyorgy Bognar. Același care, în ’89, completa traseul lui Boloni către Creteil (februarie) și Orleans (iunie), în Franța.

Cum a ajuns însă un ungur să fie acceptat de regimul autoritar din România pentru a se ocupa de transferurile perlelor din Ghencea? Placa turnantă a fost cuplul Ienei – Boloni, personajele de etnie maghiară din curtea Stelei. "I-am cunoscut în timpul unor cantonamente externe în Belgia. Am devenit amici, iar la un moment dat Boloni m-a invitat să vin la București, unde am fost prezentat și la club, și la federație", descrie Bognar începuturile relației cu gruparea roș-albastră.

Destinația Racing Jet Bruxelles (RJB) pentru Boloni a pornit de la un dialog între Bognar și Raymond Goethals, celebrul antrenor belgian care avea să câștige Liga Campionilor cu Marseille, în 1993. În ’87, Goethals era director tehnic la RJB.

"Mă cunoșteam bine cu Raymond. L-am întrebat ce-ar spune dacă i l-aș aduce la echipă pe Boloni. Mi-a zis că sunt nebun, fiindcă e imposibil să scot un jucător din România. Am lucrat însă apoi jumătate de an la această tranzacție, iar două săptămâni pe lună mi le petreceam numai la București", povestește Bognar.

Iar cheia a stat în apropierea față de Valentin Ceaușescu, la care ar fi fost introdus tot de Boloni: "Fiul președintelui vorbea un pic franțuzește, știa și ceva maghiară. Am discutat în destule ocazii. Mi-a spus că sprijină transferul lui Boloni nu pe considerente financiare, ci ca jucătorul să se bucure de un final fericit de carieră în străinătate ca un semn de recunoaștere pentru serviciile aduse Stelei și echipei naționale".

Un reportaj din L’Equipe, păstrat în arhiva lui Bognar, oferea atmosfera din jurul tranzacției, inclusiv cu detaliul unor tatonări anterioare pentru un contract cu Lyon: "Impresarul ungar Georges Bognar explică în ce fel a fost posibilă venirea românului în Belgia. «Boloni este un mare jucător, dar norocul său se măsoară în lei». Lei, monedă românească intraductibilă în alte devize. (...) «Lyon n-a mai dorit să încheie tranzacția», spune Bognar, care face și serviciul de interpret pentru fotbalist, căci Boloni vorbește engleză și se descurcă suficient de bine în franceză pentru a-și comanda o bere la barul hotelului. (...) Goethals și-a asigurat aici un mandat liniștit, ajutându-l pe antrenorul Daniel Renders. «Boloni și Janecka sunt mai ieftini decât un singur belgian. După seria de controale fiscale, pista de Est este singura posibilă pentru cluburile belgiene»".

Preferințele lui Loți: U2, Madonna, Belmondo

Fotografiile din arhiva lui Bognar vorbesc despre o relație apropiată între agent și Loți: "Îl invitam la petrecerile familiei, împreună cu soția și fiica". Iar o imagine cu impresarul sprijinit de spătarul canapelei pe care sunt așezați Loți Boloni, soția, Klara, și fiica, Eszter, stă mărturie despre relația dintre jucător și agent la sfârșitul anilor ’80.

E o fotografie apărută într-o revistă belgiană din ’88, deasupra căreia sunt inserate câteva detalii din viața privată a fotbalistului: "Muzicienii preferați – U2, Madonna, Goldman. Actorii – Clint Eastwood, Charles Bronson, Belmondo. Actrițele – Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Kim Bassinger. Dar actrița mea preferată e, de fapt, soția mea!". Erau declarațiile lui Boloni din portretul-robot.

Peste ani, Bognar nu se ferește însă să lanseze și o săgeată către Loți: "N-am câștigat nimic la transferul lui. A fost doar o bună reclamă pentru mine fiindcă am reușit să aduc în Occident un jucător de la campioana Europei, din România comunistă, reticentă la eliberarea fotbaliștilor. A însemnat o poartă deschisă pentru alte tranzacții ulterioare. Chiar dacă am avut o contribuție importantă la trecerea lui de la Steaua la Racing Jet, nu m-a mai salutat niciodată când a ajuns la cluburi mari ca antrenor. Asta nu am apreciat deloc la Boloni, că nu mi-a oferit niciodată șansa de a efectua vreun transfer la formațiile pe care le-a pregătit".

Fostul impresar revine apoi la colaborarea cu Boloni: "A fost dificil să-i găsim la Bruxelles un apartament pe măsură. A trebuit să vizităm vreo cinci locuinţe înainte să se decidă asupra unei case absolut magnifice. A fost foarte mulțumit de condiții. Adora orașul, care nu era cel de acum, un Bruxelles parcă întors în Evul Mediu".

Securist descoeprit într-un grup de turişti

După transferul lui Boloni la Racing Jet, Bognar s-a implicat în organizarea la București a unui turneu amical, la care au participat belgienii, dar și olandezii de la Den Bosch. Fostul impresar știe că "au venit atunci în România vreo 50 de suporteri de la Bruxelles. Au mers să viziteze și Transilvania, iar la Brașov am început să discut cu cineva în maghiară. Însoțitorul nostru de grup, evident un om de la serviciile secrete, ne-a auzit și a venit imediat lângă noi. «Ce s-a întâmplat? Vă pot ajuta cu o traducere?». Se impacientase fiindcă nu știa ce vorbim".