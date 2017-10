« Alte stiri din categoria Magazin

- Mai este valabil anunţul la mica publicitate: “Vând maşină Porsche 911″?

- Da, răspunde o voce tristă de doamnă.

- Cât costă maşina?

- 99 de euro.

- Doar atât?!

- Da, soţul meu, potrivit testamentului, a lăsat banii rezultaţi din vânzarea maşinii, pentru amanta lui.

Părinţii îşi ceartă copilul şi-l pedepsesc că a luat nota 4 la geografie.

- Măi femeie, noi am certat copilul ăsta că n-a ştiut unde-i Marocul, dar noi ştim?

- Nu ştim, dar nu poate fi departe. Am la serviciu unul din Maroc şi vine cu bicicleta…

Un tip, necăjit, vorbeşte cu ginecologul soţiei lui:

- Doctore, sunt căsătorit de trei ani. În primul an, nevastă-mea a născut un băiat, în al doilea an, a născut gemeni, în al treilea an, tripleţi… Ce mă fac?

- Nu vă îngrijoraţi. Mai mult de şase odată nu se poate!

Azi, când am ajuns acasă, nu mi-a venit să cred ce am auzit de la nevastă-mea şi anume că fiul meu de cinci ani nu e de fapt al meu!

Am fost distrus!

Ea mi-a spus ca, altădată, să fiu mai atent pe cine iau de la şcoală!

Aseară, am ieşit în oraş cu o tipă. Aşa de mult l-a pomenit pe fostul, încât şi mie mi s-a făcut dor de el, şi-am zis:

- Hai să-l sunăm împreună!

- Fiule, ţi-am cumpărat manualele pentru şcoală, au fost scumpe, aşa că… ai grijă de ele!

- Bine mamă, nici nu mă ating de ele!

- Să trăieşti, bădie! Te rog spune-mi şi mie, ce fructe sunt astea din pomul ăsta frumos?

- Păi ce să fie, dom’le, sunt prune negre!

- Prune negre… Păi şi atunci de ce sunt roşii?

- Ei, de ce! Pentru că sunt încă verzi.

- Ce faci mă, Ghio? Nu te-am mai văzut de o grămadă de timp!

- Ce sa fac, mă, am fost o lună in comă!

- No, ce bine de tine… călătoreşti! Io numa’n satu’ ăsta stau de când mă ştiu!

La şcoală, învăţătoarea îi întreabă pe copii ce ocupaţie au taţii lor. Când vine şi rândul lui Bulă acesta spune:

- Din păcate tatăl meu este decedat.

- Dar înainte de a muri ce a făcut? întreabă învăţătoarea.

- S-a învineţit, a dat ochii peste cap şi a căzut.

- Dragoste, da’ de ce plângi?

- Sunt nervoasă!

- De ce?

- Pentru că realizez că e ilegal să te omor şi asta devine frustrant!

Un fizician îi spune soţiei sale:

- Draga mea, eşti din ce în ce mai atrăgătoare!

- Aiurezi! Tu nu vezi cât m-am îngrăşat?!

- Păi, tocmai! Cu cât creşte masa, creşte şi forţa de atracţie…

S-au cunoscut la un concurs de dans. A fost dragoste la prima mişcare. Trupurile lor se unduiau ca şi cum se aşteptau de-o viaţă. S-au căsătorit după o lună. Între timp, femeia s-a lăsat de dans. El nu. Dansează în fiecare zi, după cum îi cântă ea.

Ieri după-amiază am rămas să am grijă singur de fiica mea de două luni. Când am văzut că începe să plângă, m-am gândit că trebuie s-o hrănesc, aşa că i-am pus sticla la gură şi nu m-am lăsat până ce n-a băut-o pe toată, să se sature, sărăcuţa. Apoi ea a râgâit de vreo câteva ori, după care a vomitat tot şi a adormit buştean.

Atunci mi-am dat seama că de fapt ea e bucăţică ruptă din mine, fata tatii…

- Haida să-ţi gâcesc în palmă, mânca-ţi-aş ochii tăi frumoşi! nu se dezlipeşte o ţigancă de un bărbat. Acesta îi vâră mâna sub ochi şi-i spune:

- Na, hai, ghiceşte!

Aceasta îi ia mâna, o răsuceşte, o îndepărtează, apoi iar şi-o apropie de ochi, se holbează, plescăie din limbă.

- Ce vezi acolo?, o întreabă bărbatul.

- Hapăi, frumosule, până la 45 de ani n-o să ai parte dă bani!

- Şi după?

- După, te obişnuieşti.

Trei persoane în vârstă se întâlnesc la o cafenea în Herăstrău şi stau de vorbă.

- Eu, spune primul, am 70 de ani şi tot mai reuşesc să-mi mulţumesc nevasta! şi bate de trei ori în masă.

- Eu, spune altul, sunt ceva mai în vârstă, dar reuşesc totuşi, e drept, ceva mai rar! şi bate şi el cu degetele în masă.

Al treilea, ceva mai în vârstă, spune:

- În masă, pot să bat şi eu!

- Care e diferenţa dintre o nuntă rusească şi o înmormântare rusească?

- La înmormântare, e cu un beţiv mai puţin.

Preotul din sat, în timpul predicii face o remarcă dură la adresa unei văduve:

- Nici nu a reușit bine să-și îngroape soțul, că deja duce un mod de viață imoral și cheltuieşte banii răposatului. Eu ieri, fiind în oraș, am văzut mașina ei parcată în fața cazinoului.

Văduva nu a zis nimic în apărarea ei, doar că, noaptea și-a parcat mașina, până dimineață, în fața casei preotului.