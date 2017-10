Andreea Marin, fericită cu un diplomat

« Alte stiri din categoria Magazin

Zâna surprizelor a confirmat recent faptul că, de ceva timp, are o relaţie, cu un consul al României în Libia.

Andreea Marin a divorţat de Tuncay Ozturk în luna februarie a acestui an, iar de atunci s-a transformat complet. „Zâna” a slăbit foarte mult, a început să se îmbrace mai decoltat şi se pare că şi-a găsit fericirea în braţele unui diplomat.

După ce a fost surprinsă de paparazzi alături de un bărbat, a confirmat faptul că are o nouă relaţie, dar a explicat totodată de ce a preferat să nu-şi expună viaţa privată. „Nu cred că e ceva la care să nu am dreptul. Aceasta este decizia mea după o experienţă nefastă trăită, ştiţi bine, de curând. În cazul de faţă, însă, există un argument în plus: sunt alături de un om care are o meserie specială. Este diplomat, şi nu oriunde, într-un colţ de lume unde lucrurile nu stau tocmai bine. Este un colţ fierbinte al lumii. Meseria lui cere discreţie”, a explicat vedeta de televiziune în platoul Antena Stars.

„Eu îi mulţumesc lui Dumnezeu că am avut şansa a câteva luni de linişte. Şi aceste luni de linişte te ajută să creşti frumos într-o relaţie, fără imixtiuni nedorite. (…) Noi am mai ieşit împreună şi înainte, numai că în ziua respectivă domnii nu erau la serviciu în acelaşi mall. (…) Nu e nimic neasumat. Da, sunt liniştită şi fericită, e adevărat, dar nu vreau să fac confesiuni despre asta.”

Andreea Marin confirmă, astfel, că are o relaţie cu Ionuţ Brâncoveanu, consul al României în Libia, detaşat temporar în Tunisia, din cauza conflictelor apărute în Libia. „E un om asumat şi un om cald, cu un suflet mare şi cu visuri mari ca şi mine”.