Kiwi, o sursă importantă de vitamine

« Alte stiri din categoria Magazin

Kiwi, unul dintre cele mai apreciate fructe de către nutriționiști, fiind foarte bogat în vitamina C (85%) și vitamina K (31%). Alte minerale și substanțe din compoziția fructului verde-acrișor sunt: magneziu, fier, calciu, vitaminele E și B6, acid folic, cupru, crom, potasiu, mangan. Semințele de kiwi încorporează toți nutrienții: proteine, vitamine, minerale, acestea fiind comestibile. Fructul are, de asemenea, o mulțime de antioxidanți și reprezintă o sursă importantă de fibre.

Un fruct de mărime medie acoperă nevoile zilnice de vitamina C ale unui adult, conținând de 10 ori mai multă vitamina C decât portocala și un sfert din necesarul zilnic de vitamina E.

Kiwi are un puternic rol antioxidant, antiinflamator, protector cardio-vascular, ajută la reglarea tensiunii arteriale, previne îmbătrânirea, scade colesterolul, împiedică depunerea plăcilor de aterom pe pereții vaselor, are rol antitrombotic, anticoagulant, protector al sistemului nervos etc.

Beneficiile pentru sănătate ale consumului de kiwi includ menținerea tonusului pielii și a texturii acesteia, în special datorită abundenței de vitamina C, care lucrează în corpul omenesc asemenea unui antioxidant pentru a ajuta la prevenirea efectelor provocate de soare, poluare și fum.

Kiwi este și o sursă foarte bună de fibre dietetice. Cercetătorii au descoperit ca dietele care conțin o mulțime de fibre pot reduce nivelul ridicat de colesterol, ceea ce poate reduce riscul de boli de inimă și de atac de cord. Fibrele sunt, de asemenea, bune pentru eliminarea toxinelor din colon, astfel fiind utile în prevenirea cancerului de colon. În plus, fructele kiwi, bogate în fibre, sunt bune pentru păstrarea nivelului de zahăr din sânge pentru pacienții cu diabet zaharat.

Datorită conținutului ridicat de potasiu, kiwi poate ajuta la anularea efectelor sodiului din organism. O creștere a aportului de potasiu, împreună cu o scădere a consumului de sodiu este cea mai importantă schimbare dietetică pe care o persoană o poate face pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral.