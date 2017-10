Selena Gomez, salvată de la moarte de o prietenă

« Alte stiri din categoria Magazin

Curajul Selenei Gomez nu are limite. Toată lumea știe că a trecut prin momente grele ca urmare a bolii de care suferă, lupus, pentru care a fost nevoită să se retragă de pe scenă timp de mai multe luni și să se interneze într-o clinică de recuperare, relatează online ziarul spaniol La Vanguardia.

Ceea ce puțină lume știa este că Selena a fost nevoită să se supună unui transplant de rinichi. Artista a dezvăluit recent acest lucru pe contul său de Instagram. Cine este însă tânăra care i-a salvat viața? se întreabă ziarul spaniol.

Este vorba de actrița Francia Raisa, care este legată printr-o strânsă prietenie de Selena Gomez. Numele și chipul său au fost cu siguranță cele mai căutate pe Google după ce s-a aflat lucrul extraordinar pe care l-a făcut pentru interpreta lui Bad Liar.

Francia Rasia, care are rădăcini honduriene și mexicane, s-a născut la Los Angeles în urmă cu 29 de ani, iar relația sa cu Selena Gomez a început acum 8 ani, când a dat o probă de dans.

Ambele au participat la videoclipul piesei "Everybody Knows" al lui Dustin Tavella, iar de atunci prietenia lor s-a consolidat cu trecerea anilor.

În afară de dans, Francia se dedică și actoriei, cel mai important rol al său fiind în filmul "Bring It On: All or Nothing" unde interpretează o majoretă hispanică cu o viață complicată. Ea are și o diplomă de dans, fiind expertă în stilurile hip hop și jazz.