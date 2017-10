Flori bune pentru ochi

« Alte stiri din categoria Magazin

Cunoscute pentru frumusețea și mirosul lor, crăițele sunt foarte apreciate și pentru proprietățile terapeutice. Originară din Mexic, planta a fost adusă în Europa în secolul al XVI-lea. La noi este cunoscută și sub denumirile populare: buzduci, țigănușe, vâzdoage, bozdoagă, boate, buruiană domnească, izdoave, ocheșele, budiene galbene, ferfeniță, tamfeni.

În scop terapeutic se folosesc florile viu colorate în galben, portocaliu sau roșu.

Uscate și măcinate sub formă de pulbere, petalele sunt folosite ca mirodenii în Georgia, fiind considerate la fel de valoroase, precum scorțișoara sau cuișoarele. Efectul pozitiv al crăițelor în digestie (activează funcția intestinelor, ferește de crampe și balonări) a făcut să fie folosite și în bucătăria asiatică și europeană.

Fitoterapia cu flori de crăițe are acțiune antispastică și hipotensivă, reglează tensiunea intraoculară și circulația sanguină a retinei, combate oboseala oculară, scade tensiunea oculară și are o acțiune vermifugă și purgativă. Infuzia preparată din flori uscate se poate administra în cură internă sau sub formă de comprese, spălături locale (la nivelul ochilor) în uz extern.

În perioada rece a anului, folosirea balsamului de crăițe ne ajută să păstrăm buzele moi și sănătoase. Afecțiunile aparatului respirator, precum astmul, bronșita, tusea le putem trata mai eficient dacă combinăm diferite metode din terapia naturistă, folosind plante proaspete sau uscate și de ulei de crăițe.

Cu ajutorul preparatelor din crăițe putem să diminuăm durerile în articulații și mușchi, cauzate de artrite, miozite și entorse.

Extractul de crăiță poate ajuta în dermatite, acnee, erupții și răni ale pielii și poate fi folosit ca antiseptic.

Ceaiul este benefic pentru toate bolile ce apar din cauza disfuncției pancreatice.