Starul din House of cards se declară homosexual

« Alte stiri din categoria Magazin

Kevin Spacey a anunțat în mod public că este homosexual, după ce a prezentat scuze oficiale duminică seară actorului american Anthony Rapp, care a dezvăluit în presă că starul hollywoodian i-a făcut avansuri în urmă cu mai mulți ani, în perioada în care el era adolescent.

Într-un articol publicat pe site-ul BuzzFeed, Anthony Rapp a declarat că actorul Kevin Spacey l-a invitat la o petrecere organizată în apartamentul său în anul 1986 și că la finalul acesteia l-a luat în brațe, l-a pus pe un pat și s-a urcat peste el, făcându-i avansuri sexuale.

Kevin Spacey a reacționat, dând publicității o declarație în care afirmă că nu își amintește acel incident și că are „mult respect și admirație față de Anthony Rapp în calitatea sa de actor. Dar, dacă m-am comportat într-adevăr așa cum a descris el, atunci îi datorez cele mai sincere scuze, pentru ceea ce pare să fi fost un comportament profund nepotrivit, cauzat de consumul prea mare de alcool. Așa cum mă cunosc prietenii apropiați, în viața mea am avut relații atât cu bărbați, cât și cu femei. Am iubit și am avut relații romantice cu bărbați pe parcursul vieții mele, iar acum am ales să trăiesc ca un bărbat gay”, a declarat Kevin Spacey.

Kevin Spacey este unul dintre cei mai talentați actori ai generației sale. De-a lungul anilor, starul american a câștigat numeroase trofee, inclusiv două premii Oscar. El joacă rolul principal în apreciatul serial "House of Cards".