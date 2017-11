Lămâia verde ţine grăsimea la distanţă

« Alte stiri din categoria Magazin

Limeta cunoscută, la noi, ca lămâia verde, are un conținut bogat de vitamina C și cantități importante de calciu, potasiu, tiamină, vitamina A, zahăr, fier, niacină, vitamina B, fosfor, riboflavonoină, proteine și uleiuri esențiale.

Din cele mai vechi timpuri, infuzia din frunze de lămâie verde era băută împotriva durerilor de cap și a răcelilor, iar rădăcina era utilizată în cazul hemoragiilor și al bolilor venerice.

Beneficiile aduse sănătății prin consumul fructului includ pierderea în greutate, îmbunătățirea digestiei, precum și tratarea tulburărilor respiratorii, a ulcerului, a gutei, a astmului, alergiilor, îngrijirea articulațiilor, a pielii și a ochilor, etc.

Conținutul mare de vitamina C a făcut ca limeta să fie cunoscută ca un remediu în prevenirea și tratamentul scorbutului, boală cauzată de o deficiență de vitamina C. Sucul obținut din lămâia verde și uleiurile esențiale pe care le conține sunt foarte benefice pentru piele atunci când sunt consumate sau aplicate extern. Reîntinerește pielea, o protejează împotriva infecțiilor și reduce mirosul corpului datorită prezenței cantității mari de vitamina C și a flavonoizilor.

Limeta stimulează sistemul digestiv și crește secreția sucurilor digestive și a acizilor biliari. Concentrația mare de flavonoide stimulează, de asemenea, mișcarea peristaltică. Acesta este motivul, de fapt, pentru care a devenit o practică tradițională în India și diferite țările învecinate, ca la mesele de prânz și cină să fie consumată o limetă.

Un suc concentrat de lămâie verde cu sare, acționează ca un purgativ excelent, fără efecte secundare. Limeta conține compuși unici, pe nume limonoizi, care au un puternic efect anticancer. Consumarea frecventă a sucului de lămâie verde cu apă, ajută la prevenirea cancerului de sânge, stomac și colon.