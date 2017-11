Mariah Carey scrie istorie în româneşte

« Alte stiri din categoria Magazin

Artista din Statele Unite şi-a lăsat amprentele în faţa teatrului chinezesc din Los Angeles. Pentru acest moment, artista a ales să poarte creaţia româncei Teodorei Burz.

Cântăreața pop americană Mariah Carey și-a lăsat amprentele în cimentul de la Hollywood, miercuri, alături de cele ale altor staruri din industria de divertisment, în cadrul unei ceremonii organizate în fața celebrului cinematograf TCL Chinese Theater, considerată un veritabil omagiu adus carierei sale de peste un sfert de secol, informează AFP.

Purtând o rochie neagră mulată, creată de românca Teodora Burz, și pantofi cu toc înalt, artista americană, celebră pentru amplitudinea vocii sale de cinci octave, a mulțumit fidelității manifestate de fanii ei, care au susținut-o cu pasiune încă de la primul ei succes, "Vision of Love" din 1990, un cântec ce a fost urmat de alte piese care au impresionat în topurile din Statele Unite, precum "Heartbreaker" și "We Belong Together".

"Este o onoare pentru mine să mă aflu aici și sper că voi reuși să merg cu acești pantofi", a glumit cântăreața americană.

Mariah Carey, în vârstă de aproximativ 47 de ani, dar a cărei dată de naștere oficială face obiectul multor speculații, este una dintre artistele care au obținut cele mai mari succese în industria muzicală în ultimele decenii. Vedeta pop a câștigat cinci premii Grammy, iar albumele sale s-au vândut în peste 200 de milioane de copii pe plan mondial.

Cel mai recent album al ei, "Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse", lansat în 2014, a fost în același timp discul cel mai slab clasat din întreaga ei carieră în topul vânzărilor. Începând din 2015, artista susține o serie de concerte în cazinoul Caesar Palace din Las Vegas.