Tunel SF sub Los Angeles

« Alte stiri din categoria Magazin

Proiectul, demarat de un miliardar excentric, îşi propune să reprezinte o alternativă rapidă la străzile tot mai aglomerate.

Elon Musk, un pionier în domeniul tehnologiei, a publicat duminică pe contul lui de pe rețeaua de socializare Instagram o fotografie care prezintă în premieră imagini cu un tunel ce a început să fie construit sub orașul Los Angeles de muncitorii de la The Boring Company, în cadrul proiectului de transport rapid Hyperloop. Imaginea, însoțită de titlul "The Boring Company tunnel under LA", dezvăluie faptul că noul tunel deține deja pereți consolidați, cabluri, un tub superior de mari dimensiuni și sistem de iluminare. Proiectul Hyperloop evidențiază modul în care implicarea lui Elon Musk în inițiativa amenajării unui tunel sub metropola americană a evoluat de la o simplă idee vehiculată pe Twitter la stadiul unei realități palpabile.

Într-un mesaj publicat pe Instagram alături de aceeași fotografie, Elon Musk a dezvăluit că secțiunea tunelului din Los Angeles va fi paralelă cu autostrada Interstate 405 până la joncțiunea cu autostrada Interstate 101 și va fi înzestrată cu rampe de ieșire "la aproximativ fiecare milă".

Potrivit antreprenorului american, tunelul "va funcționa ca o autostradă rapidă, în care dispozitive asemănătoare unor patine electrice vor transporta vehicule și capsule cu călători pe artera sa principală cu viteze de până la 214,5 kilometri pe oră, iar capsulele electrice vor circula apoi pe tuneluri adiacente, pentru a ieși și intra pe ruta principală".

Deocamdată, The Boring Company a finalizat aproximativ 152 de metri din proiectul acestui tunel, sub Howthorne, o suburbie din Los Angeles în care se află și sediul general al companiei SpaceX, înființată de Elon Musk.

Tunelul "ar trebui să aibă o lungime de 2 mile (3,22 kilometri) peste trei-patru luni și sperăm că vom termina întregul coridor 405 Nord-Sud de la LAX (Aeroportul Internațional Los Angeles) până la autostrada Interstate 101 în aproximativ un an", a dezvăluit Elon Musk într-un mesaj publicat pe Twitter.

Costurile depăşesc un miliard de dolari pe milă

The Boring Company a primit "o aprobare guvernamentală verbală" pentru a construi un sistem Hyperloop pe ruta New York - Washington, care va reduce considerabil durata călătoriei între cele două orașe americane.

The Boring Company se află însă abia la început și o așteaptă un drum foarte lung de parcurs, chiar dacă această companie a finalizat o porțiune a tunelului din Los Angeles.

În prezent, tunelurile sunt foarte costisitoare, astfel de proiecte având costuri de până la 1 miliard de dolari pentru fiecare milă (1,6 kilometri).

Potrivit unui mesaj publicat de reprezentanții The Boring Company pe site-ul companiei, pentru ca o rețea de tuneluri să fie fezabilă, costurile de amenajare a tunelurilor trebuie să fie reduse considerabil.

Elon Musk vrea şi oraş pe Marte

Miliardarul născut în Africa de Sud, care este și directorul general al producătorului de automobile electrice Tesla Motors Inc., a fondat Space Exploration Technologies Corp în 2002, cu obiectivul de a trimite oameni pe alte planete.

Elon Musk și-a așternut viziunea de colonizare a planetei Marte pe hârtie, sub titlul "Making Humanity a Multi-Planetary Species" (Transformând omenirea într-o specie multiplanetară) iar planurile sale sunt extrem de ambițioase, mergând până la construcția unui oraș marțian care să poată adăposti un milion de locuitori, conform unui material publicat de SPACE.com.