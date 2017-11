« Alte stiri din categoria Magazin

Bulă, la frizeria unităţii, stă pe un scaun învecinat cu al aceluia pe care stătea un ofiţer.

Voia să se tundă pentru permisia de a doua zi.

După ce a fost tuns, ofiţerul e întrebat de frizer:

- Să vă dau cu gel şi apă de păr?

- Nu, nu în niciun caz, dacă miros aşa, se gândeşte nevastă-mea că am fost iarăşi la bordel!

La care Bulă spune:

- La mine puteţi să daţi şi cu gel şi cu apă de păr, prietena mea nu ştie cum miroase în bordel…!

După o seară în oraş, Ion se întoarce acasă mort de beat. Intră în camera copilului şi-l întreabă:

- Măi, copile, ia spune tu lui tata, în ce clasă eşti?

- În a treia, mă tată, tu nu ştii?

- No, apăi tu ştii să scrii după dictare?

- Ştiu, tată, cum să nu?

- No, ia un caiet şi scrie: Ardealul îi al nost’!

Ia copilul un caiet şi scrie ce-i zice tatăl.

- No, mai scrie o dată: Ardealul îi al nost’!

Mai scrie copilul o dată. Şi tot aşa până umple tot caietul. Mulţumit, Ion se întoarce la birt.

Copilul, plângând, o sună pe maică-sa.

- Mama, mama, eu aşa de beat nu l-am văzut pe tata în viaţa mea….

- Da’ ce-a păţit, dragul mamei? L-a adus poliţia acasă?

- Nu, mamă!

- Dar ce e cu el?… E în comă?

- Nu, mama, se crede ungur!!!

Aflat la stomatolog, Bulă se revoltă când află cât are de plătit.

- Cum? O sută de lei pentru o simplă extracţie, pe care aţi făcut-o şi fără anestezie? E prea mult. În altă parte o asemenea intervenţie costă de două ori mai puţin.

- S-ar putea, recunoaşte senin medicul. Dar dumneavoastră aţi răcnit atât de înfiorător, încât mi-au fugit toţi pacienţii din sala de aşteptare.

La o masă stau un croitor, un pantofar şi un electrician. După mai multe pahare discuţia se încinge.

Croitorul:

- Croitoria a fost prima meserie din lume, oamenii nu puteau umbla dezbrăcaţi, trebuia să le facă cineva haine!

Cizmarul:

- Mai taci cu hainele tale cu tot! Cizmăria a fost prima meserie din lume, oamenii puteau umbla dezbrăcaţi, că nu le era ruşine pe atunci, dar, dacă umblau desculţi, îşi loveau picioarele şi nu mai puteau merge.

Electricianul:

- Fugiţi bă de aici cu meseriile voastre de rahat, nu ştiaţi că meseria de electrician a fost prima meserie din lume?

Croitorul şi cizmarul izbucnesc în râs, la care electricianul replică:

- Băi, când a zis Dumnezeu „Să se facă lumină!”, cine credeţi că a tras cablurile?!

Un bărbat vine de la serviciu, intră în sufragerie ş-şi privește insistent soţia:

- Draga mea, cu noii ochelari, nu-mi placi absolut deloc!

- Dar, dragul meu, eu nu am ochelari!

- Tu nu, iubito, dar eu da!!!

Luni dimineața. Ofițerul își așteaptă soldații să se-ntoarcă din permisie. Apare primul, bineînțeles, întârziat.

- Soldat, dă-mi un motiv bun!

- Să vedeți dom căpitan, am pierdut autobuzul, am sărit într-un taxi, taxiul s-a stricat, am văzut o fermă, am cerut un cal, calul a crăpat de goană, l-am lăsat, am alergat 15 kilometri și...iată-mă, să trăiți!

Căpitanul, zâmbind în sinea lui:

- Bine soldat. Treci în cazarmă!

Ceilalți opt după el, exact aceeași poveste.

Într-un final, apare și ultimul și-ncepe...să vedeți, am pierdut autobuzul, am sărit într-un taxi...

Căpitanul:

- Daa, și taxiul s-a stricat...

- Nu, nu s-a stricat, dar erau altele stricate-n drum, și-o grămadă de cai morți...ne-a luat trei ore ca să-i ocolim!

Soţia lui Bulă îl suspecta că o înşală.

El nu şi nu, că nu e adevărat.

Atunci soţia îi zice:

- Bulă, ca să mă convingi, trebuie să mergem dimineaţă la biserică să juri că nu m-ai înşelat niciodată.

Bulă e de acord, merge seara la preot şi-i cere ajutorul, iar părintele îi spune că nu poate să-l ajute, cu cele sfinte nu e de glumit.

Atunci Bulă merge la maică-sa şi o roagă să îl ţină în braţe să îşi aducă aminte de vremurile când era copil.

Apoi, ajungând acasă, face sex cu nevasta.

A doua zi dimineaţa îşi ia soţia, se duc la biserică şi, spre uşurarea nevestii, jură:

- În faţa sfintelor icoane jur că de când m-a ţinut mămica în braţe şi până acum nu m-am culcat decât cu nevasta.