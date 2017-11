Nicolae Ceauşescu i-a păcălit pe americani

« Alte stiri din categoria Magazin

Fostul dictator a vizitat de patru ori Statele Unite ale Americii, reuşind să le lase americanilor impresia unui lider deschis spre democraţie.

Prim călătorie a lui Nicolae Ceauşescu în SUA a avut loc în octombrie 1970. A fost invitat de preşedintele american Richard Nixon în SUA cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea ONU. Pe lângă întâlnirile oficiale, dictatorul şi soţia acestuia au vizitat fabrica de maşini Ford, dar şi parcul de distracţii Disneyland. Impactul primei experienţe americane pentru Ceauşescu a fost foarte mare, atât din punct de vedere politic, cât şi personal. A descoperit în America un mod de viaţă cu care nu era familiarizat şi care se deosebea profund de ceea ce cunoscuse el acasă sau în puţinele vizite în străinătate la care a participat până atunci.

Ceauşescu despre americani: „Mănâncă şi puţin, şi prost”

Ceauşescu obişnuia să povestească în şedinţele comitetului executiv al PCR impresiile despre vizitele în străinătate. „Ceea ce am mai remarcat este simplitatea lor în ceea ce priveşte mâncarea. Mănâncă şi puţin, şi prost gătit. În general, se servesc două feluri de mâncare; e departe de cum se face la noi. Se dă la început ceva, peşte, de regulă, şi o friptură. Dacă noi am da salata pe care mi-au dat-o la Casa Albă, s-ar face scandal. La dineul care s-a oferit în onoarea şefilor de state şi guverne ni s-a dat o budincă din mălai. Vinul ni s-a servit în nişte pahare simple şi câte o jumătate de pahar de vin alb şi o jumătate de pahar de vin roşu. L-ai băut, să fii sănătos, nu ţi se mai dă. Aşa că, din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte bune. În general se bea puţin. În orice caz, la prânz nu se bea”, le-a spus Ceauşescu colegilor din conducerea Partidului Comunist.

Inspirat de ceea ce văzuse la americani, Ceauşescu a decis să scoată băuturile alcoolice din bufetele de la ministere, unde urma să se servească doar suc şi apă minerală. „Ceea ce am mai văzut la ei în acest domeniu este că ei nu dau la nimeni pe gratis. Ei au admis 12 oameni care să mănânce gratis la Asociaţia de Politică Externă. În afară de aceştia au fost mulţi şi care a vrut să participe la dejun şi-au plătit dejunul cu 25 de dolari. Şi asta nu a fost numai aici, ci peste tot. Îl invită pe cutare, acesta se consideră onorat, dar îşi plăteşte tacâmul”, a mai spus Ceauşescu potrivit stenogramei şedinţei Comitetului Executiv al PCR din 29 octombrie 1970.

Vizită cu fast în 1973

A doua vizită pe tărâm american a fost organizată în perioada 4-7 decembrie 1973 şi a fost mult mai fastuoasă. Gazdele americane i-au dat lui Nicolae Ceauşescu şi soţiei sale toate onorurile posibile. Ceauşescu îşi dorea clauza naţiunii celei mai favorizate, ce presupunea facilităţi vamale pentru produsele româneşti importate de SUA. Mai dorea, de asemenea, un credit de 500-600 milioane de dolari, cu dobândă mică. În timpul vizitei s-au semnat unele documente oficiale, inclusiv unele menite să stimuleze relaţiile economice, dar clauza nu a reuşit să o primească. Din documente americane de la Departamentul de Stat declasificate reiese că de fapt Ceauşescu se invitase la Casa Albă, oficiali de la Bucureşti presând administraţia americană să-l primească pe liderul român neapărat în anul 1973.

În cele patru zile cât a stat în SUA, Ceauşescu s-a întâlnit cu congresmeni, oameni de afaceri şi ziarişti, a vizitat fabrici şi uzine, dar şi oraşul New York. Aici, cuplul prezidenţial român s-a cazat la hotelul Waldorf Astoria, unde a cerut şi a primit cel mai luxos apartament, rezervat capetelor încoronate. Programul de la New York i-a permis Elenei Ceauşescu o scurtă escapadă la cumpărături. Violeta Năstăsescu, traducătoarea oficială a primei doamne a României, a afirmat ulterior că, de pe Fifth Avenue, a târguit cosmetice şi eşarfe pentru ea, fulare pentru soţ şi copii. Tot traducătoarea a precizat apoi că, la procesul de la Târgovişte, din decembrie 1989, Nicolae Ceauşescu purta unul dintre fularele cumpărate de la New York, în 1973.

A treia vizită a dictatorului român în SUA a avut loc în 11 iunie 1975, când s-a întâlnit cu preşedintele Gerald Ford şi cu membri ai Congresului american. A fost, de fapt, o escală de o zi la Washington după ce Nicolae Ceauşescu încheiase vizite de stat în Brazilia şi Mexic.

Ultima vizită a lui Ceauşescu în SUA a avut loc în perioada 11 - 17 aprilie 1978, la invitaţia preşedintelui Jimmy Carter. În discursul oficial de recepţie al liderului român, preşedintele Jimmy Carter, spunea: ”Este corect să spunem că în ultimii 10 ani, relaţiile prieteneşti dintre SUA şi România au crescut şi s-au îmbunătăţit rapid, spre satisfacţia şi beneficiul poporului nostru. Schimburile dintre ţările noastre au crescut de peste 10 ori în ultimii 10 ani. Şi datorită creşterii existente în relaţiile dintre noi, ne aşteptăm ca volumul să se dubleze în următorii trei ani. Este un mare avantaj pentru mine, ca Preşedinte, să am şansa de a mă consulta cu un lider naţional şi internaţional precum este vizitatorul meu de azi”.

Discuţiile din Biroul Oval ale celor doi preşedinţi s-au axat pe Orientul Mijlociu, unde Ceauşescu avea relaţii bune atât cu arabii, cât şi cu israelienii. S-a acordat atenţie şi aplicării drepturilor omului în România. Ceauşescu s-a apărat spunând că este o problemă internă, în care nu se admit amestecuri externe.

Acord comercial istoric

Ceauşescu şi Carter au semnat o declaraţie comună, care a reînnoit promisiunea de a respecta Declaraţia comună semnată în 1973 şi promitea să continue discuţiile la nivel înalt, eforturile de a extinde comerţul şi de a coopera la rezolvarea problemelor umanitare. Înainte de plecarea din SUA, oficialităţile române au semnat un acord cu Control Data Corporation din Minneapolis (în sectorul prelucrării datelor, al computerelor şi alte domenii înrudite), de cooperare economică şi tehnică pe zece ani, primul de acest fel între o firmă americană şi România. „După vizita din America, a avut loc o creştere a comerţului exterior şi în acelaşi timp ne-au vândut licenţe în tehnică de vârf. La noi era sfânt: ceea ce primeam din Vest nu dădeam Uniunii Sovietice. Ceea ce se spune că România era o rampă, prin care luam şi dădeam... nu, e o tâmpenie! Pentru că nici sovieticii nu ne cereau. Aveau ei mijloacele lor, aveau o armată de spioni”, spunea Ştefan Andrei, fost ministru de Externe al României.

În 2 iunie 1978, preşedintele Carter a trimis o scrisoare Congresului pentru reînnoirea anuală a clauzei naţiunii celei mai favorizate acordate României. Congresul a aprobat prelungirea pe trei ani a acordului comercial şi a reînnoit clauza acordată României pentru încă 12 luni. De asemenea, imediat după întoarcerea în ţară, Ceauşescu a acordat paşapoarte şi vize de ieşire pentru 47 persoane.