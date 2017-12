Crainicele din comunism, verificate la sânge

« Alte stiri din categoria Magazin

În anii comunismului, dar şi imediat după Revoluţie, crainicele de la TVR erau adevărate vedete.

În anii comunismului, vedete erau nu numai actorii, ci şi crainicele de la TVR, unicul post de televiziune, cu program de doar două ore. Frumoase-foc, deştepte şi elegante, prezentatoarele deveniseră un model pentru româncele care dădeau fuguţa la croitorese pentru a-şi face, pe comandă, ţinutele purtate de Sanda Ţăranu, Cristiana Bota sau Delia Budeanu.

Modelul BBC de prezentare a programelor cu crainice a fost preluat de TVR în 1958.

Prima crainică din istoria Televiziunii Române a fost Mariana Zaharescu (1958), urmată imediat de Cleo Stieber, care trăieşte astăzi la Koln. Medic de profesie, cea din urmă a renunţat la cariera medicală pentru a se dedica micului ecran şi telespectatorilor TVR. Alături de ea, au prezentat apoi programele Televiziunii Romane Sanda Ţăranu, Lia Mărăscu, Delia Budeanu, Cristiana Bota, Geta Ocheanu, Ioana Măgura, Silvia Ciurescu.

Şicane de la colegi

În momentul în care Sanda Ţăranu a venit în televiziune, nu existau decât doi crainici-prezentatori: Cleo Stieber şi Florin Brătescu. Ei prezentau şi actualităţile, iar programul lor de lucru era de circa şase-şapte ore pe zi.

Sanda Ţăranu a renunţat la micul ecran, din proprie iniţiativă, în 1998, după 40 de ani de activitate, continuând însă colaborarea cu Televiziunea, ca traducător sau ca realizator al emisiunii „Un zâmbet pentru vârstă a treia”. A lucrat şi în departamentul de regie-montaj, iar mai apoi şi-a împrumutat vocea pentru ”Teleenciclopedia”. Îşi aminteşte cu nostalgie de vremea când îmbrăca doar câteva ţinute locul de muncă: “În Televiziune aveam dreptul la şase bluze, două rochii şi o fustă, pe an”, îşi aminteşte ea. A avut parte şi de şicane, din partea colegilor: ”Mi-am apreciat toţi colegii pentru talentele lor şi încercam să învăţ de la cei experimentaţi. Pe de cealaltă parte, erau şi oameni care îmi făceau şicane. De obicei, înainte să intru pe post, alteori, în timp ce eram în direct, mi se spuneau diverse lucruri, ca să nu mai am echilibru, să mă enerveze şi să-mi pierd concentrarea”, a declarat ea, într-un interviu pentru adevarul.ro.

Bâlbe pedepsite cu muncă la radio

O altă crainică celebră în comunism a fost Cristiana Bota (67 de ani). Ea a povestit că vestimentaţia crainicelor tv trebuia să fie una elegantă, fără a se exagera, iar Televiziunea le asigura serviciile de coafură, manichiura etc. De asemenea, ele prezentau spectacolele organizate de televiziune, cum ar fi Cerbul de Aur. Pentru a se perfecţiona, unele dintre crainice îşi plăteau singure cursuri de dicţie, actorie etc. Se întâmpla, însă ca acestea să mai facă şi greşeli. Celebra prezentatoare de la Televiziunea Națională, Cristiana Bota, a spus într-un interviu, că ori de câte ori făcea vreo greşeală era exilată la radio. „Dar adevărata școală la radio se face. E incredibil cât am învățat acolo”, a mărturisit, râzând, Cristiana Bota.

Prezentatoarea a povestit și cum a fost pedepsită de Elena Ceaușescu pentru că a purtat, într-o zi, o pereche de cercei, care nu au fost pe placul Conducătoarei supreme.

„Era un aparat special pe birourile din regie și Elena Ceaușescu se uita la televizor și suna imediat. I-a picat pe mine necazul pentru că, într-o zi, am purtat o pereche de cercei un pic mai mari și nu i-au plăcut. A sunat imediat și a zis "Scoateți-o pe asta, cu talăngile alea în urechi!". Am stat vreo două luni pe programul 2, pedepsită. Acolo m-au ascuns, ca să nu mă mai vadă”, a povestit Cristiana.

Delia Budeanu: „Am fost suspendată un an din cauza tunsorii mele”

O altă crainică celebră a fost Delia Budeanu. Delia Budeanu (67 de ani) sau Speranţa, pe numele ei real, s-a născut la 28 mai 1949 în Bucureşti. A urmat cursurile Facultăţii de Litere, a colaborat un an la Radio, după care a câştigat concursul pentru ocuparea postului de prezentatoare. A fost sancţionată pentru că îndrăznise să adopte o tunsoare ieşită din normele impuse. „Era o tunsoare superbă, din cauza ei am fost obligată să plec la Radio pentru câteva luni. Altă dată a fost primită o anonimă la Comitetul Central al Partidului, în care era comentat trecutul tatălui meu, au făcut cercetări, am fost suspendată un an, după care am revenit la post. Erai tot timpul ameninţat, sistemul avea reguli foarte dure, odată eliminat dintr-un motiv sau altul, cariera ţi-era terminată. M-au trimis pe perioada suspendării să arhivez filme, fără nici o explicaţie, fără termen, fără niciun fel de consideraţie pentru mine”, a declarat ea, pentru “Tango”. S-a retras din TVR în 1997, revenind pe micul ecran zece ani mai târziu, la Antena 2, unde a fost gazda emisiunii ”Oameni ai timpului nostru”.

Model împrumutat de la BBC

Formatul "cu crainice" există la toate posturile publice de televiziune din Europa şi din întreaga lume. Principalul model studiat în acest sens l-a constituit cel al BBC. La început, rolul crainicilor era acela de a comenta "din off" imaginile difuzate. Mai târziu, după modelul televiziunilor din Statele Unite, crainicii şi crainicele au ieşit "pe sticlă" şi s-au impus ca prezentatori care anunţau programele ce urmau a fi vizionate de către telespectatori.

Pentru selecţionarea crainicelor tv, se organizau de obicei concursuri. Principalul criteriu era cel valoric, iar calitatea cea mai căutată o constituia dicţia foarte buna. Mai existau, însă, şi repartiţii date de facultăţi sau recrutări interne. Delia Budeanu a venit în TVR in anul 1970, prin concurs, după o perioadă de colaborare cu radioul. Ea a câştigat "lupta" cu alte 11 concurente, dintre care 10 erau actriţe. Carmen Movileanu a petrecut şapte ani pe un post de crainică la TVR, după alţi 12 de muncă redacţională tot in cadrul televiziunii.

Tot ceea ce se poate spune despre leafa pe care o primeau crainicele tv este că aceasta era mulţumitoare. Cristiana Bota, de exemplu, spune ca la angajare a avut un salariu de 1.400 lei. La acestea, în timp, potrivit legislaţiei muncii, se adăugau diferite sporuri.