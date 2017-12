Enrique Iglsesias, tată de gemeni

« Alte stiri din categoria Magazin

Cântăreţul, cunoscut în întreaga lume, datorită hit-urilor sale, are de câteva zile o fetiţă şi un băiat.

Mama micuţilor este fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova.

După ce Amal și George Clooney, Beyonce și Jay-Z, dar și Cristiano Ronaldo au devenit părinți de gemeni anul acesta, iată că este rândul cântărețului Enrique Iglesias să fie făcut tată de iubita sa, fosta jucătoare de tenis, Anna Kournikova. Informaţia a fost făcută publică de site-ul de ştiri mondene tmz.com, care citează surse apropiate cuplului. Astfel, sâmbătă, Kournikova ar fi născut, într-un spital din Miami (SUA), un băieţel, care a primit numele de Nicholas, şi o fetiţă, care a primit numele de Lucy.

Curios este cum Anna a reușit să își țină ascunsă sarcina timp de nouă luni. De curând, fosta jucătoare de tenis distribuia un video pe Instagram în timp ce se antrena, iar topul larg nu lăsa la vedere vreo urmă de burtă de gravidă.

Anna Kournikova este într-o relație cu Enrique Iglesias din 2001, după ce s-au cunoscut la filmările unuia dintre videoclipurile cântărețului, iar de atunci formează o pereche frumoasă.

Enrique Iglesias, fiul celebrului cântăreţ spaniol Julio Iglesias, a călcat pe urmele tatălui şi a ajuns unul dintre cei mai în vogă artişti pop din ultimele două decenii. "Escape" (2001) este cel mai de succes album al artistului latino, fiind vândut în peste 10 milioane de exemplare în întreaga lume. Cu peste 100 milioane de discuri vândute, Enrique Iglesias a cucerit milioane de fani din întreaga lume cu melodii, precum "Bailando", "Ring my bells", "Hero", "Bailamos", "Noche Y De Dia", "Turn the night up", "Tonight", "I like it", "Do you know", "Not în love".

Anna Kournikova este o fostă jucătoare de tenis de origine rusă, devenită o veritabilă vedetă pe plan internaţional datorită aspectului ei atrăgător, despre care presa internaţională a afirmat în repetate ocazii că ar fi schimbat imaginea tenisului feminin. Deşi nu a câştigat niciun turneu WTA, Kournikova s-a aflat pentru o vreme în Top 10 mondial, ocupând poziţia a opta, şi a câştigat de două ori Australian Open în proba de dublu, făcând pereche, în 1999 şi în 2002, cu jucătoarea elveţiană Martina Hingis.