Moda are o nouă regină

« Alte stiri din categoria Magazin

Kendall Jenner conduce anul acesta în topul manechinelor cu cele mai mari venituri, ea câştigând în 2017 peste 22 de milioane de dolari.

Moment istoric în lumea modei. După 15 ani de supremaţie, Gisele Bundchen nu mai este cel mai bine plătit model al lumii. O puştoaică de 22 de ani a detronat-o în top Forbes. Kendall Jenner a câştigat anul acesta peste 22 de milioane de dolari. E drept, Bundchen a renunţat anul trecut la cariera în modelling, iar Jenner, cunoscută şi din reality-show-ul „Keeping Up with the Kardashians" este în plină ascensiune. Aceasta şi-a dublat veniturile faţă de anul trecut, după ce a defilat pentru Alexander Wang, Fendi, Chanel, Marc Jacobs şi a fost imaginea unor campanii Estee Lauder şi Adidas.

Deşi s-a retras de pe podium, Bundchen a câştigat anul acesta 17,5 milioane de dolari din reclame şi shooting-uri pentru reviste de top. Top-modelul brazilian a pozat pentru Vogue şi a fost parte din campanii ale companiei Arezzo.

Chrissy Teigen apare pentru prima dată în clasament, graţie contractelor cu McDonalds, Vita Coco şi Smirnoff. Ea a câştigat 13,5 milioane de dolari în 2017 şi este cunoscută pentru apariţiile în publicaţii precum Sports Illustrated şi Cosmopolitan, dar şi Vogue şi Glamour.

Adriana Lima se află pe poziţia a patra în top. Modelul brazilian, unul dintre „îngerii” Victoria’s Secret a câştigat 10,5 milioane de dolari şi datorită campaniilor Maybelline şi Desigual.

Gigi Hadid a încasat 9,5 milioane de dolari anul acesta, după ce a defilat la Săptămânile Modei de la New York, Milano şi Paris, pentru Missoni, Balmain, Isabel Marant şi Moschino.

În vârstă de 22 de ani, ea şi-a lansat propria linie de cosmetice prin Maybelline şi a colaborat cu Tommy Hilfiger şi Stuart Weitzman pentru linii de haine şi pantofi.

Ashley Graham este primul model supraponderal care a ajuns între cele mai bine plătite - anul acesta, ea a câştigat 5,5 milioane de dolari.

În vârstă de 30 de ani, are propria linie de lenjerie intimă şi costume de baie şi a apărut în campanii ale Lane Bryant, Dressbarn şi H&M. A apărut, de asemenea, pe copertele revistelor Elle, Vogue şi Glamour.