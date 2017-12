« Alte stiri din categoria Magazin

Pe maşină am un sticker pe care scrie: „Claxonează dacă crezi că sunt sexy!".

Câteodată stau la semafor pe culoarea verde până mă simt destul de bine.

Maria trăgea un pui de somn în ajunul Anului Nou. După ce s-a trezit, i-a spus soţului ei:

- Gheorghe, am visat că mi-ai dat un inel cu diamante cadou de Anul Nou. Ce crezi că înseamnă asta?

„Aha, vei afla diseară”, răspunse Gheorghe cu un zâmbet pe faţă.

La miezul nopţii, Gheorghe i-a dat Mariei un pachet mic, împachetat frumos.

Entuziasmată şi fericită, aceasta deschise repede cadoul.

Şi astfel, în mâinile ei, avea o carte denumită „Interpretarea visurilor”.

- Bulă, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, ca să i-l pui sub bradul de Crăciun?

- O minge de fotbal!

- O minge de fotbal? Păi bunica nu joacă fotbal.

- N-are importanţă! Ea cum mi-a cumpărat mie cărţi de citit?

Doi moşi discută! Primul:

- Am fost ieri la o bunăciune!

- Şi?

- Şi avea nişte sâni fainiiiii!

- Şi?

- Şi un fund mare!

- Şi ai făcut sex cu ea?

- Vaaaaiiii, ce-am uitat!!!

- Nu po’s’nţeleg de ce am fost adus la pol .. poliţie, exclamă un beţiv plin de indignare !

- Pentru băutură, îi răspunde ofiţerul de serviciu.

- Păi de ce nu zici aşa? Adu-mi un coniac.

Un poliţist opreşte o maşină care circula neregulamentar şi-l amendează pe şofer.

- Domnule poliţist, spune şoferul, dacă vă pun o întrebare, la care nu puteţi răspunde, îmi retrageţi amenda?

Poliţistului îi plac ghicitorile şi acceptă.

- Ştiţi când se nasc majoritatea copiilor?

- Nu ştiu.

- În luna a noua, dom’le!

Poliţistul îl lasă să plece, după care opreşte o altă maşină, care circula neregulamentar şi îi spune şoferului:

- Domnule, vă pun o întrebare şi, dacă puteţi să-mi răspundeţi, vă las să treceţi fără să vă amendez: În ce lună se nasc majoritatea copiilor?

- Din păcate, nu ştiu, răspunde posomorât şoferul.

- În septembrie, domnule!

Un hoţ de buzunare este surprins în flagrant şi dus la secţia de poliţie:

- Nu încerca să mă convingi că ai luat portofelul pentru că ai crezut că este al tău?

- Portofelul? Nu. Dar bancnotele din el mi s-au părut foarte cunoscute.

- Câte persoane lucrează în biroul acesta?

- Cu şef cu tot, cinci.

- Deci, fără şef, patru?

- Aa, nuuu… fără şef nu lucrează nimeni.

De 1 aprilie, un angajat intră în biroul şefului, smulge cablul telefonic din perete, îi aruncă hârtiile pe jos, îi toarnă cafeaua pe cap şi dă să-l bată, până colegii din birou strigă:

- Opreşte-te Vasile, noi am glumit, nu ai câştigat la Loto, e doar 1 aprilie!

Angajatul: - Scuzaţi-mă, domnule, pot să vorbesc cu dumneavoastră?

Şeful: - Sigur, intră, ce pot să fac pentru tine?

- Știţi, sunt angajatul aceste firme de peste zece ani.

- Așa…

- Nu vreau s-o iau pe ocolite. Aș vrea o mărire de salariu. Sunt mai multe companii care mă caută dar am zis să vorbesc cu dumneavoastră prima dată.

- O mărire? Ti-aș da o mărire de salariu, dar nu e timpul potrivit pentru asta acum.

- Vă înțeleg și stiu că situaţia economică curentă are un efect negativ asupra vânzărilor, dar trebuie sa luaţi în considerare că muncesc mult, am iniţiativă şi sunt loial acestei companii de peste zece ani.

- Ok, luând în considerare aceşti factori şi pentru că nu am chef să caut pe altcineva în locul tău, îţi ofer o mărire de 10% şi încă cinci zile de concediu pe an. Ce zici?

- Excelent. Mulţumesc, domnule!

- Înainte să pleci, de curiozitate, care sunt companiile care te caută?

- Ah… Electrica, Distrigaz, Romtelecom, ApaNova şi banca.

Un ardelean și un oltean în tren.

Ardeleanul îl servește cu o palincă pe oltean, la care ăsta zice:

- Măi nene, să știi că și eu am făcut anu’ ăsta o palincă super, de 38-40 de grade.

La care ardeleanul răspunde:

- Mă ficior, d-apăi aia-i febră, nu-i palincă.

Într-o maşină, trei ingineri, unul mecanic, unul electronist, unul softist. Maşina moare şi fiecare îşi dă cu părerea.

- E de la carburator, zice mecanicul, îl dăm jos, îl curăţăm şi gata.

- E de la aprindere, zice electronistul, verificăm bujiile şi o facem.

Softistul:

- Bă băieţi, io propun să ne dăm jos şi să ne mai suim o dată, poate pleacă.