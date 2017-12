Muzică dirijată de principii comuniste

« Alte stiri din categoria Magazin

Comunismul a încercat să controleze şi distracţia românilor, impunându-le ce muzică să asculte şi ce concerte să vadă la televizor.

Rock-ul românesc din perioada comunistă a fost puternic influenţat de cenzura impusă de nomenclatura partidului unic. Curentul muzical a cunoscut diferite etape de evoluţie, în funcţie de viziunea dictaturii cu privire la izolarea sau deschiderea ţării faţă de occident. Există astfel două etape de evoluţie, una până la sfârşitul anilor 70 şi cealaltă după acest moment, când a început presiunea regimului politic.

Muzica rock şi-a făcut apariţia în lumea muzicală din România la începutul anilor 1960. Timp de aproximativ 15 ani a evoluat într-o relativă legătură cu ceea ce se întâmpla în domeniu pe plan internaţional. La finele anilor şaptezeci, muzica rock românească a intrat într-o criză provocată de ruperea de contextul muzical extern, sub presiunea tot mai mare din partea regimului politic. Astfel, deceniul ce a urmat a fost mult mai slab ca realizări, desincronizarea de producţiile realizate în afara graniţelor ţării obligând muzicienii români la un recul din punct de vedere muzical. Ramura metal a fost atinsă doar superficial de formaţiile româneşti în anii 1980. De asemenea, muzica punk românească a fost foarte slab reprezentată în România socialistă.

Primele grupuri româneşti care au experimentat muzica rock au fost formaţii de liceu sau studenţie care, în lipsa unui peisaj muzical propice şi a unor intenţii coerente, nu s-au impus şi au dispărut relativ repede. Au reuşit să se menţină, totuşi în activitate formaţiile Uranus, Pioneers, Phoenix (1962), Cometele (1962), Entuziaştii, Sfinx (1963), Olympic ’64, Sideral, Sincron (1964). Activitatea acestora este foarte puţin cunoscută mai devreme de sfârşitul deceniului respectiv, datorită lipsei unor materiale discografice.

Scenele muzicii rock în România

Grupurile de muzică rock erau numite în acea perioadă „formaţii de chitare electrice”, cuvântul rock fiind interzis de către regim. Muzica rock se reprezenta pe două „scene”: cea oficială, la televiziune, în studioul de înregistrare, unde aveau loc multe restricţii cum ar fi ascunderea pletelor cu agrafe sau chiar tunderea forţată şi evitarea unei costumaţii şi cea underground, în cluburi şi localuri, la concerte, unde politica oficială era abandonată, de multe ori chiar ironizată şi hulită.

Momentul decisiv pentru popularizarea muzicii rock în România a fost difuzarea filmului britanic Tinerii (The Young Ones, 1961), care relata obţinerea succesului de către o formaţie de ”chitare electrice”. În film apăreau cântăreţul Cliff Richard şi formaţia The Shadows. Pornind de la sonorităţile la modă, în primii câţiva ani de rock românesc a fost imitată muzica formaţiilor britanice de muzică rock and roll, iar mai apoi de muzică beat. Se cântau versiuni cover ale pieselor acestora, fie în limba originală (engleză), fie traduse în limba română. Pe atunci regimul era tolerant în această direcţie, permiţându-se ca 20% din repertoriul prezentat în concerte să nu fie în limba română.

Treptat, a început să îşi facă apariţia un repertoriu original, scris în stilul formaţiilor vestice. Una dintre puţinele formaţii care au realizat înregistrări ale unor piese originale reuşite a fost Sideral, grup care a recrutat instrumentişti ce vor reveni mai târziu în formaţii de primă mână precum Sfinx şi Mondial. Un grup de rock mai îndrăgit de conducerea politică a fost Sincron, al cărui repertoriu trimitea mai curând către muzica uşoară. Phoenix (numiţi pe atunci "Sfinţii") şi apoi Sincron s-au ocupat de primele prelucrări folclorice.

Cântatul în engleză, interzis

O mare influenţă asupra rock-ului românesc a avut emisiunea Metronom de la Radio Europa Liberă, realziată de Cornel Chirica. Emisiunea sa a devenit o sursă preţioasă de informare în privinţa destinului muzicii rock pe mapamond. Acesta a contribuit decisiv şi la popularizarea muzicii psihedelice, care cunoştea o evoluie spectaculoasă în Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii. Primele asumări ale repertoriului psihedelic de către români s-au făcut tot pe calea preluărilor: Sfinx, Phoenix şi multe altele – după noile piese The Beatles, The Animals etc. Piese originale în acest stil au fost concepute de Sideral, Phoenix şi Mondial, considerată cea mai reprezentativă formaţie românească pentru curentul psihedelic.

Finalul anilor şaizeci a adus la destrămarea sau restructurarea grupurilor importante ale momentului: Sideral s-a desfiinţat prin plecarea unor membri în străinătate, Phoenix a fost părăsită de cântăreţul Florin Bordeianu, Octav Zemlicka a lăsat conducerea lui Dan Andrei Aldea în Sfinx, componenţa Mondial a fost foarte des modificată. În plus, practica imitării unor modele vestice a fost interzisă cu prilejul citirii Tezelor din iulie 1971 de către preşedintele Nicolae Ceauşescu. Documentul impunea o severă reformă culturală, în muzica rock fiind interzise total versiunile cover. S-a interzis cântatul în limba engleză şi s-a decis elaborarea unui repertoriu care să pună în lumină aspectele pozitive ale traiului în România momentului şi cultura română, ceea ce a îndreptat multe formaţii spre folclorul românesc.

Artişti scoşi din ţară în secret

Phoenix, cea mai cunoscută trupă rock dinainte de Revoluţie, a apărut initial sub numele Sfinţii. Formaţia s-a constituit în 1962 la Timişoara, în jurul lui Nicu Covaci. Din formaţie au făcut parte: Ovidiu Lipan „Ţăndărică”, Mani Neuman, Mircea Baniciu, Florin (Moni) Bordeianu, Gűnther Reininger, Kamocsa (Kamo) Béla, Costin Petrescu ş.a. În primii ani cântă într-un club muncitoresc, câştigând în 1968 „Marele premiu” al festivalului naţional studenţesc. După trei albume cu un succes imens de public (Cei ce ne-au dat nume, Mugur de fluier şi Cantafabule – vândut în 500.000 exemplare), în 1974 are loc un concert gigant la Sarmisegetuza Dacia, filmat de televiziunea română, dar care cenzura a interzis să fie difuzat. După o serie de interogatorii la poliţie, Nicu Covaci renunţă la cetăţenia română şi, în 1976, pleacă în Olanda stabilindu-se la Amsterdam. Un an mai târziu se întoarce pentru a-i lua şi pe colegii săi. Astfel că, în noaptea de 2 iunie 1977, camionul în care membrii formaţiei erau ascunşi în boxe părăseşte ţara, prin vama de la Porţile de Fier. Despre acest moment, Nicu Covaci avea să povestească cum vigilenţa grănicerilor iugoslavi a fost adormită cu bani şi discuri. Stabilită în Germania, formaţia are un succes efemer, ajungând la dizolvare. Se va reuni după 1989, cântând şi în prezent.