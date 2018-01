« Alte stiri din categoria Magazin

Un student, cam sărăcăcios îmbrăcat, vinde un telefon mobil. Se întâlneşte cu un potenţial cumpărător să pună la cale afacerea. Cumpărătorul, un băiat de cartier, văzându-l pe student, imediat şi-a făcut planul cum să scoată un preţ cât mai mic. Se uită la student şi întreabă:

- Cât vrei pe telefon?

- 200 de euro.

- E cam mult măi frate, hai să bem o bere, mai stăm de vorbă şi poate ne înţelegem noi cumva.

Zis şi făcut, cum să refuze studentul o bere gratis. Intră în bar, beau o bere, cumpărătorul iar întreabă:

- Te-ai mai gândit, cât vrei pe telefon?

- Hai mă că eşti băiat de treabă, ţi-l dau cu 160.

Şmecheraşul, văzând că funcţionează treaba îi mai propune studentului o bere, acesta acceptă, după care deja preţul a ajuns la 140 şi tot după fiecare bere preţul scădea. După a 10 bere, deja studentul beat complet era gata să vândă telefonul cu 30 de euro. Văzând asta şmecheraşul îi spune:

- Haide mă să mai bei 100 de votcă şi cu asta încheiem afacerea.

Studentul cade de acord, bea, deja se mai ţine pe picioare, iar şmecheraşul aşteptându-se deja la o cumpărătură reuşită îi spune:

- Uite mă, îţi dau 10 euro şi batem palma, ce zici?

Studentul cu greu ridicând capul:

- Ştii ceva, eu de fapt voiam să vând telefonul pentru a mă îmbăta, acum că m-am îmbătat, m-am răzgândit şi nu-l mai vând.

Ora şase dimineaţa. Într-o florărie nonstop intră un tip bine îmbrăcat, dar cu semne de om nedormit şi obosit:

- Vă rog să-mi daţi un buchet de flori pentru soţie. Mai frumoase… Apoi, gândindu-se un pic, adaugă: - Şi să fie mai moi, vă rog!

La Facultatea de Medicină, în timpul examenului de medicină generală, profesorul invită studenţii să intre pe rând în sală. Prima intră o studentă.

- Domnişoară, vă rog să vă alegeţi un bilet! zice profesorul. Studenta işi alege un bilet.

- Citiţi, vă rog, întrebarea!

- Studenta citeşte cu glas tare: “Ce organ al corpului uman se măreşte de 10 ori în timpul excitaţiei sexuale?”

- Răspundeţi, vă rog!

- Hi, hi, hi, ha, ha, ha.

- Domnişoară, vă rog să răspundeţi la întrebare.

- Îmi este ruşine să răspund.

- Domnişoară, dacă nu răspundeţi vă dau afară din examen şi aveţi nota 4.

Studenta pleacă. intră un student. Studentul trage un bilet cu aceeaşi întrebare.

- Organul care se măreşte de 10 ori în timpul excitaţiei sexuale este pupila.

- Excelent! zice profesorul. Aveţi nota 10. Şi vă rog frumos, când ieşiţi şi o vedeţi pe colega dumneavoastră, să-i spuneţi că hi, hi, hi, ha, ha, ha se măreşte doar de 3 ori.

Un şef ajunge la birou dimineaţa cu fermoarul de la pantaloni desfăcut. Secretara, neştiind cum să-l pună în temă direct, îl abordează:

- Şefule, azi dimineaţă, când ai plecat de acasă, ai închis uşa de la garaj? Fraza nu a avut darul să-l lumineze aşa că tipul a intrat în birou un pic nedumerit. Se aşază la birou, începe treaba şi-şi vede prohabul desfăcut. În momentul respectiv are o revelaţie referitor la spusele secretarei aşa că se gândeşte să o necăjească un pic. O cheamă în birou să-i aducă o cafea şi o întreabă:

- Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?

Secretara, zâmbind un moment răspunde:

- Nu, şefule. Tot ce am văzut era un Mini cu două cauciucuri dezumflate.

Reprezentanţii campusului universitar fac o şedinţă cu studenţii.

- Băieţii nu vor avea voie să intre în căminele de fete, nici fetele în căminele de băieţi! Asta e noua regulă începând de anul ăsta şi oricine va fi prins va risca amenzi usturătoare. Pentru prima abatere amenda e de 50 de lei, pentru a doua de 150 de lei, iar pentru a treia de 300 de lei.

De undeva din mulţimea de studenţi se aude o voce:

- Cât e abonament lunar?

La examenul de penal general, profesorul se adresează unei studente sexi:

- Sunt mulţumit de răspunsurile primite, dar acum o întrebare pentru nota 10. Cum s-ar chema faptul dacă eu aş îndrăzni să bag mâna pe sub rochiţa dumneavoastră?

- Hărţuire sexuală.

- Foarte bine, dar dacă dumneavoastră aţi băga mâna în pantaloni la mine?

- Profanare de morminte.