Catrinel Sandu se desparte de visul american

Finalul lui 2017 aduce un divorţ bombă în showbizul din România. Catrinel Sandu şi fostul jucător de tenis Gabriel Trifu şi-au anunţat separarea.

Catrinel Sandu, fostă bebeluşă la Cronica Cârcotaşilor şi fostă prezentatoare TV, a anunţat prin intermediul reţelelor sociale despărţirea legală de Gabriel Trifu, cu care s-a căsătorit în 2007 şi alături de care trăia în Florida, SUA.

Cei doi nu mai formau un cuplu de mai bine de un an, aşa cum a mărturisit chiar Catrinel.

"Fiecare sfârşit de an este o ocazie pentru a face un bilanţ. Pentru mine este mult mai important de atât. Este închierea unui capitol important din viaţa mea. După o separare de mai bine de un an de zile, eu şi Gabi am hotărât să mergem pe drumuri separate. Bineînţeles că vom rămâne în relaţii bune şi vom face totul, în continuare, pentru creşterea şi educarea fetelor noastre. Un astfel de moment nu este niciodată uşor, aşadar, vă rog să ne respectaţi intimitatea şi decizia de a nu discuta mai mult pe această temă. Vă doresc un an nou minunat şi plin de realizări", a scris Catrinel Sandu pe Facebook.

Catrinel şi fostul tenismen au împreună două fetiţe, Sara (8 ani) şi Lara (4 ani), de dragul cărora au promis că vor rămâne în relaţii bune.

Povestea de dragoste dintre cei doi a fost una complicată, în condiţiile în care superba blondă a decis să îşi încheie cariera pentru a-şi urma soţul în Statele Unite, acolo unde acesta are o Academie de tenis.

În aceste condiţii, relaţia nu a mers, iar de aproximativ un an Catrinel a decis să ia o pauză. Deşi existau zvonuri că cei doi se vor împăca, cu puţin timp înainte de intrarea în 2018 Sandu a anunţat că va intenta divorţ.

Se pare că motivul despărţirii este acela că soţul fostei „bebeluşe” s-ar fi îndrăgostit de o altă femeie, cu care a avut şi o relaţie în paralel. Când a aflat că este înşelată de cel alături de care a stat mai bine de 11 ani, Catrinel Sandu a suferit nespus. “Catrinel a fost dărâmată, a suferit enorm şi chiar şi aşa, cu sufletul zdrobit, a luptat pentru a-şi salva căsnicia, nu a luat rapid decizia divorţului. A renunţat abia atunci când şi-a dat seama că nu-şi mai poate aduce soţul înapoi. Gabi are pe altcineva, este o americancă, tot o femeie blondă, dar care are până în 30 de ani. Catrinel a avut parte de tot sprijinul părinţilor ei, iar acum ia în considerare revenirea în România. Nu e însă uşor să-ţi schimbi viaţa la 180 de grade după un deceniu pe care l-ai petrecut în străinătate”, a povestit o sursă apropiată de Catrinel Sandu.