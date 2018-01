Revelionul în perioada comunistă

« Alte stiri din categoria Magazin

Revelionul în stradă sau în vreo capitală europeană era ceva de neconceput înainte de 1989. În timpul regimului comunist, românii petreceau noaptea dintre ani acasă.

Înainte de 1989 nu erau multe opţiuni în noaptea de Anul Nou: oamenii stăteau acasă ori mergeau în vizită la rude sau prieteni. Fiecare venea cu câte ceva de mâncare. În mod cu totul excepţional, după discursul lui Nicolae Ceauşescu, televiziunea publică difuza aproape toată noaptea muzică uşoară şi populară, dar şi scenete cu cei mai cunoscuţi actori ai momentului.

„Aşa era atunci, mergea fiecare cu sarmale, cu salata boeuf...”, își amintește un bărbat trecut de prima tinerețe.

În apartamentele și-așa mici se înghesuiau câte 10-15 oameni. Fiecare stătea pe unde apuca – pe scaune, canapele, colțuri de canapele... Sufrageria era ocupată cu mese pe care era întinsă mâncarea. Aşa că ringul de dans era improvizat pe holurile înguste.

În mod cu totul excepţional, televiziunea publică avea program aproape toată noaptea. Difuza muzică uşoară, populară şi scheciuri cu cei mai cunoscuţi actori. Erau și câteva secvențe cu vedete internaționale, la rubrica „Varietăți internaționale”. Pentru mulți, Revelionul însemna savurarea celor câteva ore bune de transmisie TV. Era o sărbătoare.

„Erau mari actori, Caragiu, Ştefan Bănică, Stela Popescu răposata, săraca, Arşinel” - spune bărbatul. Momentele umoristice în care apăreau acești actori erau de neratat. Toată lumea din casă era chemată la televizor și anunțată că „Începe!”. Asta chiar dacă în zilele următoare se redifuzau la rubrica „Dacă doriți să revedeți selecțiuni din programul de Revelion”.

La miezul nopţii, distracţia era întreruptă de mesajul lui Nicolae Ceauşescu. „Hai că vorbeşte şeful statului, hai că nu ştiu ce, toată lumea cu ochii acolo, desfăceai un spumos, că şampanie nu prea era, pac, buf, puneai în pahare, hai să trăim, la mulţi ani”, relatează un alt martor al acelor vremuri.

Cei mai înstăriţi puteau opta şi pentru un Revelion la restaurant sau într-o staţiune de la munte. Erau puţini însă.

„Vanghelioanele” din comunism

„Vanghelioanele” nu au fost inventate de primarul Sectorului 5, ci datează din epoca Ceaușescu. Înainte de ’89, pregătirile durau câteva luni. În decembrie 1989, Ceaușescu a avizat organizarea la actualul Romexpo a Revelionul tineretului și studenților. Cu aceeași ocazie, s-a stabilit ca șefii de la Uniunea Tineretului Comunist (UTC) și de la Pionieri să organizeze, de Anul Nou, Plugușorul copiilor și tineretului. Urătorii urmau a fi primiți „de conducerea partidului și statului”.

Ordinul general era ca sub îndrumarea partidului să se organizeze Revelioane pentru oamenii muncii, precum și Revelioane ale tineretului în centrele de cultură „Cântarea României”.

Toate aceste propuneri au fost făcute de oamenii apropiați de familia Ceaușescu pe 4 decembrie 1989. Inițiativa mai prevedea ca în fiecare județ să se organizeze „Orășele ale copiilor”. În București, acesta urma să fie organizat în Parcul Tineretului.

La nivel național, în aceeași perioadă, s-au strâns bani pentru „Pomul de iarnă”. Întreaga acțiune a costat 273 de milioane de lei, și cea mai mare parte din bani venea de la cotizațiile sindicaliștilor.

Familia dictatorului prefera bucatele tradiţionale

Nicolae Ceauşescu, fostul preşedinte al României, şi soţia sa, Elena, petreceau de Anul Nou la cabanele partidului sau la Bucureşti. Participanţii la mesele festive ale cuplului Ceauşescu au povestit ce cuprindea meniul în astfel de ocazii. “Nici nu se comparau rafinamentele culinare de acum cu aşa-zisele rafinamente de la mesele Ceauşeştilor, chiar dacă şi ei ar fi avut acces, să zicem, la fructe de mare. Dar nu le plăceau”, a scris Mihaela Moraru, nepoata lui Nicolae Ceuşescu, în memoriile sale.

“Ei mâncau mâncăruri tradiţionale, sarmale, friptură, pui la ceaun, piftie, salată de boeuf, care oricum nu lipseau de la mesele de sărbătoare. Dacă lipseau era vai şi-amar! Lui Nicolae Ceauşescu îi mai plăceau în special preparatele tradiţionale din peşte: ciorba de peşte, plachia şi saramura”, a mai dezvăluit Mihaela Moraru.

"Dar marea lui pasiune rămâneau sarmalele. De băut se bea vin alb şi ţuică de prună, fiartă şi îndulcită. Tanti Lenuţa mai bea băuturi dulci, pentru femei, dar nu se îmbăta. Cam ăsta era meniul lor de ani de zile, la petreceri, la aniversări sau la Revelion”, a mărturisit nepoata lui Ceauşescu.

Nicolae şi Elena Ceausescu nu au mai apucat Revelionul anului 1990. Ei au fost executaţi pe 25 decembrie 1989, la Târgovişte, în timpul Revoluţiei, după un proces sumar, fiind acuzaţi de genocid.

Programul de la televizor trebuia să treacă de Elena Ceauşescu

Ultimul Revelion al lui Nicolae Ceauşescu nu a mai fost difuzat. Petrecerea de sfârșit de an din 1989 a presupus o adevărată desfășurare de forțe din partea celor mai în vogă artiști ai momentului, iar momentele filmate de ei au fost aprobate de Elena Ceaușescu după îndelungi selecții.

„Nu e nimic drăguț la Revelionul din 1990”, spune Gabriel Cotabiță (foto). „Pentru mine a fost un moment de umilință permanentă! Am apărut în 1986 pe plan național și nu am fost pe placul conducerii de partid și de stat! (...) După ce m-am mutat în București, deși nu făceau nimic pentru a-mi rezolva problema locativă, (erau totuși trei copii mici), organele de partid dădeau ordine de „chemare” pentru acțiuni culturale pro bono, cum ar fi fost Revelionul tineretului la Pavilionul Expozițional. Nu mai știu de câte ori au căzut la viză filmările mele. În 1989, prin septembrie, am fost sunat de cineva de la biroul de partid, ca să mă prezint la partid pentru a stabili cum mă pot integra în programul special al Revelionului 1989-1990 de la Pavilionul Expozițional. Am refuzat, spunându-le că nu văd de ce aș avea vreo obligație față de Comitetul de Partid, atâta vreme cât acesta nu a făcut nimic pentru mine!”, a spus Gabriel Cotabiţă.

Corina Chiriac a plecat din țară în 1988, dar a apărut în programul de Revelion al anului următor, cu o înregistrare. Artista spune că filmările pentru sărbătoarea anuală începeau în septembrie și se terminau la sfârșitul lunii noiembrie. Apoi erau prezentate comisiei de vizionare. „Fiecare realizator își prezenta materialul în fața comisiei de vizionare. În general, toate materialele treceau de comisie pentru că realizatorii nu riscau, nu era nevoie de eroisme inutile. Să nu uităm că erau Bibanu, Nicu Constantin, Nae Lăzărescu. Nu eram plătiți cu sume mari. Se aloca un buget la TVR, iar din acesta ni se plăteau și toaletele. O singură dată am comandat eu o ținută la Casa de Modă Venus și m-a costat de patru ori cât am luat pe filmare”, a povestit Corina Chiriac.