Româncă în topul mondial al frumuseţii

Nu degeaba se spune că Antonia e cea mai frumoasă cântăreață din România. Artista a fost inclusă, pentru al cincilea an, în topul celor mai frumoase femei din lume.

Pentru al cincilea an consecutiv, Antonia a fost inclusă în topul celor mai frumoase 100 de femei din lume, top ce a devenit deja o tradiție, fiind publicat la fiecare sfârșit de an.

Clasamentul a fost realizat de una dintre cele mai prestigioase publicații internaționale, Independent Critics, și include celebrități din toate domeniile: muzică, actorie, sport, modă. Un top similar există, de asemenea, și pentru partea masculină a planetei.

Dacă anul trecut Antonia s-a clasat pe locul 27 din Top 100, iată că anul acesta a avut un salt excepțional, demn de aplauzele tuturor. Frumoasa noastră româncă a ajuns pe locul 11, întrecându-le cu grație pe Natalie Portman, Monica Belucci sau Selena Gomez.

În ultimii 28 de ani, Independent Critics a publicat topurile celor mai frumoase 100 de femei din lume, printre câştigătoare numărându-se Emma Watson, celebră pentru franciza Harry Potter, şi Emilia Clarke, cunoscută mai ales din serialul Game of Thrones.

Independent Critics, cunoscută pentru alegerile inedite, a desemnat-o cea mai frumoasă femeie din lume pe actriţa americană de origine filipineză Liza Soberano (19 ani). Podiumul este completat de modelul francez Thylane Blondeau (16 ani), numită în urmă cu zece ani cea mai frumoasă fetiţă din lume, şi de cântăreaţa din Taiwan Chou Tzu-yu (18 ani).

Antonia este una dintre cele mai de succes cântăreţe din România, lansând numeroase hit-uri. Cântăreaţa are o relaţie de trei ani cu Alex Velea şi împreună au doi băieţi – Dominic (doi ani) şi Akim (un an). Antonia mai are o fetiţă în vârstă de şase ani din căsnicia cu afaceristul Vicenzo Castellano.